Xbox présente la Xbox Mastercard pour récompenser les joueurs

Xbox a dévoilé sa dernière offre destinée aux joueurs : la Xbox Mastercard officielle. La carte de crédit, émise par Barclays, permet aux utilisateurs de gagner des points sur leurs achats quotidiens qui peuvent être échangés contre des jeux ou des modules complémentaires dans la boutique Xbox. La carte offre également la possibilité de la personnaliser avec le gamertag de l'utilisateur gravé sur l'un des cinq modèles différents comportant le logo Xbox. Cependant, il existe certaines limites à l'obtention de la carte. Les candidats doivent être des Xbox Insiders et résider dans la zone continentale des États-Unis, en Alaska ou à Hawaï.

Semblable à d’autres cartes de crédit basées sur des récompenses, les utilisateurs gagnent des points pour chaque dollar dépensé sur la carte de crédit du joueur. Ils peuvent gagner encore plus de points en effectuant des achats dans des endroits spécifiques. Cela inclut le gain de 1x points pour les produits éligibles dans les magasins Xbox et Microsoft, et de 5x points sur les services de streaming éligibles tels que Disney Plus et Netflix. La carte offre également 3x points sur les services de livraison de restaurants éligibles comme Grubhub et Doordash.

Les détails sur les autres vitrines éligibles ne sont toujours pas clairs. Par exemple, il n’est pas certain que l’achat d’objets en jeu via le compte Xbox, tels que les pièces Overwatch, permettrait de gagner 5x points. Les membres Xbox Mastercard reçoivent un bonus de 50 $ sous forme de points après leur premier achat et peuvent profiter de trois mois de Xbox Game Pass Ultimate gratuit, avec la possibilité de l'offrir à un ami s'ils sont déjà membres du Game Pass.

Pour demander la Xbox Mastercard, les utilisateurs doivent devenir Xbox Insiders. Cela peut être facilement fait en téléchargeant le Xbox Insider Hub depuis le Microsoft Store sur PC ou en recherchant « Xbox Insider Bundle » sur la console Xbox et en installant le hub. La période de candidature pour les Xbox Insiders commence le 21 septembre, tandis que le reste des États-Unis devra attendre 2024 pour demander la carte de crédit.

