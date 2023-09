Microsoft hébergera la diffusion numérique Xbox au Tokyo Game Show 2023

Microsoft a annoncé qu'il organiserait la diffusion numérique Xbox lors du prochain Tokyo Game Show 2023. La diffusion aura lieu le 21 septembre à 2h00 PT / 5h00 HE / 18h00 JST.

Au cours de la diffusion, Microsoft fournira des mises à jour sur les progrès des jeux de Xbox Game Studios et Bethesda Softworks. De plus, ils présenteront une collection créative et diversifiée de jeux créés par des développeurs principalement situés au Japon et en Asie. L'événement comprendra également des annonces de nouveaux jeux qui arriveront sur Xbox Game Pass.

La diffusion numérique Xbox sera accessible via diverses plateformes. Les téléspectateurs peuvent regarder la diffusion sur la chaîne YouTube officielle du Tokyo Game Show, ainsi que sur certaines chaînes sociales Xbox. L'émission sera disponible en plusieurs langues, dont l'anglais, le japonais, le coréen, le chinois simplifié, le chinois traditionnel, le malais, le thaï, le vietnamien, l'indonésien, le français, l'allemand et l'espagnol castillan.

Cet événement présente une opportunité passionnante pour les joueurs et les fans de Xbox d'obtenir les dernières mises à jour et annonces sur les jeux à venir. Il souligne également l'engagement de Microsoft sur les marchés du jeu japonais et asiatique, mettant en valeur le talent et la créativité de la région.

Le Tokyo Game Show est une exposition annuelle de jeux vidéo organisée au Japon, présentant les derniers développements de l'industrie du jeu vidéo. Il sert de plate-forme permettant aux développeurs de jeux, aux fabricants de matériel informatique et aux passionnés de jeux de se réunir et de célébrer le monde du jeu vidéo.

