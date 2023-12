Une nouvelle technique de radiographie permet une imagerie détaillée des organismes vivants avec moins de rayonnement

Les chercheurs ont réalisé une percée significative dans l’imagerie par rayons X, en développant une technique qui permet d’obtenir une imagerie détaillée d’organismes vivants avec une dose de rayons X beaucoup plus faible qu’auparavant. Cette avancée dans la technologie de l’imagerie pourrait fournir de nouvelles informations sur les processus dynamiques et permettre des périodes d’étude plus longues sur les petits organismes et les échantillons sensibles.

L’approche est basée sur l’imagerie par contraste de phase, qui prend en compte à la fois les propriétés d’absorption et d’onde des rayons X. En créant des images à partir des changements de phase qui se produisent lorsque les rayons X traversent un échantillon, les chercheurs ont pu surmonter les limites de l'imagerie haute résolution pour les applications sensibles à la dose.

À l’aide d’optiques à rayons X hautement efficaces et de détecteurs à comptage de photons uniques, les chercheurs ont développé un nouveau système d’imagerie à rayons X qui améliore l’efficacité de la dose pour l’imagerie plein champ à une résolution micrométrique. Ils ont démontré avec succès les avantages de cette nouvelle technique en imagerie de minuscules guêpes parasitoïdes émergeant de leurs œufs hôtes pendant plus de 30 minutes sans aucune anomalie de comportement due à une exposition minimale aux radiations.

L’un des principaux avantages de la nouvelle technique est qu’elle permet d’obtenir de meilleures performances d’imagerie par rapport aux détecteurs haute résolution conventionnels. Cela permet de capturer des détails plus fins de petits organismes modèles sur une échelle de temps plus longue. Par exemple, le développement et le comportement des embryons de grenouilles Xenopus peuvent être observés avec plus de clarté et de précision que jamais auparavant.

Pour obtenir ces performances d'imagerie améliorées, les chercheurs ont utilisé une approche d'imagerie à contraste de phase qui agrandit directement l'image radiologique. En évitant d'avoir à convertir l'image radiographique en lumière visible avant le grossissement, des détecteurs à grande surface très efficaces pourraient être utilisés tout en conservant une résolution spatiale micrométrique.

Le nouveau système d'imagerie combine le contraste de phase des rayons X, une loupe de Bragg et un détecteur à comptage de photons uniques optimisé pour une énergie de rayons X de 30 keV. Il atteint une efficacité de dose supérieure à 90 % et offre une résolution allant jusqu'à 1.3 microns, dépassant les performances des détecteurs haute résolution conventionnels.

Cette avancée technologique dans le domaine de l’imagerie par rayons X présente un énorme potentiel dans divers domaines, notamment la recherche biologique et le diagnostic médical. Grâce à la capacité de produire des images détaillées avec moins de rayonnement, les chercheurs peuvent étudier les organismes vivants de manière plus détaillée et sur des durées plus longues, faisant ainsi progresser notre compréhension de divers processus et phénomènes.

