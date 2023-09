Les publicités sans étiquette sur X soulèvent des inquiétudes quant à la transparence et au respect des directives de la FTC

Les utilisateurs de la populaire plateforme de réseautage social X (anciennement Twitter) ont fait part de leurs inquiétudes concernant l'apparition de publicités sans étiquette dans leurs flux. Ces publicités, qui sont diffusées aux utilisateurs sous forme de publications organiques, ont déclenché un débat sur la transparence et le respect des directives de la Federal Trade Commission (FTC).

On ne sait pas actuellement si X, propriété d'Elon Musk, a intentionnellement supprimé les étiquettes publicitaires ou s'il s'agit d'un problème temporaire. Les utilisateurs ont signalé avoir vu ces publicités sans étiquette à la fois dans le flux « Pour vous » recommandé par l'algorithme et dans l'onglet « Suivant », qui affiche uniquement le contenu des comptes suivis par un utilisateur. Ce manque de divulgation a suscité des critiques de la part des utilisateurs et des experts du secteur.

Sarah Kay Wiley, directrice des politiques et des partenariats chez Check My Ads, une organisation à but non lucratif de surveillance des technologies publicitaires, a souligné le problème et déclaré que l'absence d'étiquetage induit les consommateurs en erreur et va à l'encontre des directives de la FTC sur les publicités trompeuses. La FTC a déjà souligné l’importance de marquer clairement les publicités payantes pour éviter de tromper les consommateurs.

Pour déterminer si une publication est une annonce, les utilisateurs X peuvent cliquer ou appuyer sur l'icône à trois points dans le coin supérieur droit de la publication. Si la publication est une annonce, des options supplémentaires telles que « Pas intéressé par cette annonce », « Signaler l'annonce » et « Pourquoi cette annonce ? » sera disponible. Les utilisateurs ont remarqué que ces options de menu ne sont présentes que sur les annonces dépourvues de libellés, confirmant que le manque de divulgation sur les annonces X est intentionnel.

De plus, X a récemment modifié ses informations publicitaires, en expérimentant de nouvelles étiquettes. Alors que l'étiquette traditionnelle « Promu » était affichée en bas à gauche d'un tweet, la plateforme est passée à une étiquette « Annonce » plus petite dans le coin supérieur droit. Cependant, certaines annonces comportent toujours le libellé « Promu ». Les utilisateurs doivent rechercher l'une ou l'autre des étiquettes en haut ou en bas d'une publication pour déterminer s'il s'agit d'une annonce.

Il est important de noter que ces publicités sans étiquette ne sont pas des publicités de tiers mais sont diffusées directement via la plateforme publicitaire de X. L'entreprise est payée par les annonceurs pour diffuser ces publicités sur le réseau social. Cependant, X ne fournit pas de label public ni de divulgation pour informer les consommateurs que les publications sont des publicités.

L'apparition de ces publicités sans étiquette soulève des inquiétudes quant à la transparence de la plateforme et au respect des directives de la FTC. Les annonceurs et les marques qui utilisent X comme plate-forme publicitaire peuvent faire face à des responsabilités potentielles en raison du manque d'étiquetage sur leurs publicités. La surveillance des pratiques publicitaires sur les réseaux sociaux devient essentielle pour protéger les consommateurs et garantir la transparence du secteur.

Sources:

– Article source : Mashable

– Lignes directrices de la FTC sur l'étiquetage des publicités

– Check My Ads, organisme à but non lucratif de surveillance de l'adtech