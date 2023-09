Les publicités Twitter ne sont pas étiquetées dans les flux de suivi des utilisateurs

Twitter, désormais connu sous le nom de X, a été surpris en train de diffuser des publicités sans étiquette dans les flux de suivi des utilisateurs, soulevant des inquiétudes quant aux pratiques publicitaires trompeuses. En parcourant le flux suivant sur le navigateur Web Chrome, TechCrunch a découvert plusieurs publicités sans étiquette mélangées à des publications régulières de comptes suivis et à des publicités correctement étiquetées. Cela rend difficile pour les utilisateurs de faire la distinction entre les publications régulières et les publicités. On ne sait pas vraiment si ce problème est un problème ou un changement délibéré destiné à tromper les consommateurs.

Lors des tests effectués par TechCrunch, plusieurs publicités sans étiquette provenant de comptes non suivis ont été rencontrées. La seule indication qu'il s'agissait de publicités était de cliquer sur le menu à trois points en haut à droite du message. Le menu proposait des options d'engagement liées à l'annonce et permettait aux utilisateurs d'effectuer des actions telles que désactiver ou bloquer le compte. Certaines des publicités non étiquetées découvertes étaient liées aux équipes de la NFL, ce qui indique qu'un large éventail de contenus peuvent être concernés.

Le problème avec les publicités sans étiquette fait suite à une mise à jour X apportée à son format d'étiquetage des annonces en juillet, où l'étiquette « Promu » plus visible au bas des annonces a été remplacée par une étiquette « Annonce » plus petite en haut à droite de la publication. Les critiques ont fait valoir que ce nouveau placement rendait les publicités moins visibles. Cependant, même avec le nouveau format d'étiquetage, les publicités étaient toujours techniquement étiquetées comme telles.

L'absence d'étiquettes publicitaires sur ces publicités soulève des inquiétudes quant aux pratiques publicitaires trompeuses et a suscité des appels à une enquête de la part des autorités de régulation, telles que la Federal Trade Commission (FTC). Certains experts estiment que X devrait être tenu de divulguer toutes les données collectées via ces publicités et s'exposer à des amendes et des sanctions. Le problème soulève également des questions sur le modèle financé par la publicité de X et sur sa capacité à maintenir efficacement un site « sans danger pour la marque » pour les annonceurs.

Les publicités sans étiquette semblent constituer un problème persistant, car des plaintes à leur sujet ont déjà été signalées. La situation pourrait donner lieu à des enquêtes réglementaires au-delà des États-Unis, nuisant encore davantage à la réputation de X. Ce problème a également un impact négatif sur la nouvelle PDG de X, Linda Yaccarino, qui a rejoint l'entreprise en juin dans le but de rassurer les annonceurs et d'améliorer les revenus. Cependant, X ne dispose plus de service de communication pour traiter les demandes de presse.

En réponse aux demandes de renseignements, X a fourni une réponse automatisée par e-mail indiquant qu'il était occupé et qu'il devait revenir plus tard.