WTWH Media acquiert les publications HME Business and Mobility Management

WTWH Media, LLC a récemment acquis deux publications numériques, HME Business et Mobility Management, auprès de 1105 Media, Inc. Les conditions financières de l'acquisition n'ont pas été divulguées.

HME Business et Mobility Management sont des propriétés médiatiques qui se concentrent sur l'industrie des équipements médicaux à domicile et les professionnels de la mobilité, y compris les fournisseurs de réadaptation et les cliniciens. WTWH Media, une société de portefeuille de Mountaingate Capital, a étendu sa présence dans le secteur de la santé grâce à cette acquisition. La société avait déjà acquis Aging Media Network plus tôt cette année.

L'ajout de HME Business and Mobility Management au portefeuille WTWH Healthcare and Life Sciences fournira de nouvelles ressources aux annonceurs et élargira les offres de l'entreprise dans ces zones adjacentes. Les publications, avec plus de 20 ans d'histoire, proposent des actualités approfondies, des analyses, des tendances de produits et des articles de fond du point de vue des produits.

Laurie Watanabe, rédactrice de longue date de Mobility Management, continuera de superviser les deux publications et rejoindra l'équipe WTWH Healthcare and Life Sciences.

Il s'agit de la troisième acquisition de WTWH Media en 2023. Auparavant, la société avait acquis Aging Media Network, la société mère de Hospice News, et du magazine PMQ Pizza. Cette acquisition renforce les offres de WTWH dans le secteur de la santé et des sciences de la vie, favorisant les connexions industrielles, le leadership éclairé et la collaboration au sein du secteur de la santé.

Dans l'ensemble, l'acquisition de HME Business and Mobility Management par WTWH Media renforce sa présence dans le domaine des équipements médicaux à domicile et de la mobilité, offrant de nouvelles opportunités aux annonceurs et élargissant leurs ressources dans le secteur de la santé.

