World of Warcraft dévoile le patch Gardiens du Rêve

World of Warcraft a annoncé son prochain patch très attendu, Guardians of the Dream, qui introduira un nouveau contenu passionnant pour les joueurs. Ce patch majeur comprendra une nouvelle zone, un raid stimulant et un nouveau pool de donjons Mythique+.

Le point culminant de Guardians of the Dream est la nouvelle zone, qui emmène les joueurs au plus profond du royaume mystique connu sous le nom d'Emerald Dream. Cette dimension spirituelle fait depuis longtemps partie de l'histoire de Warcraft, et les joueurs rencontreront de féroces forces primalistes dirigées par le redoutable Fyrakk, l'incarnation du feu. S'aventurer dans ce royaume inédit mettra à l'épreuve les compétences et le courage des aventuriers.

Le patch introduit également le raid Amirdrassil, une rencontre passionnante avec les Druides de la Flamme. Ce raid offre une expérience unique puisque les joueurs auront l'opportunité de chevaucher des dragons tout en poursuivant les druides de flammes volantes qui font des ravages dans le Rêve d'Émeraude. Cependant, les développeurs sont prudents quant aux mécanismes et prévoient de tester de manière approfondie la rencontre avant de la publier dans le jeu live.

De plus, le patch inclut un pool de donjons Mythique+ mis à jour pour la saison 3. Les joueurs peuvent s'attendre à des donjons sur le thème d'Emerald Dream des extensions précédentes, tels que Darkheart Thicket et The Everbloom. De plus, le mégadonjon Dawn of the Infinites a été divisé en deux ailes, offrant un contenu plus stimulant aux joueurs.

Pour les joueurs occasionnels, de nombreuses activités de plein air seront proposées. Le patch introduit un cycle de trois événements publics : le Superbloom, inspiré des cartes de charge utile d'Overwatch, un événement agricole où les joueurs peuvent collecter des devises et des récompenses, et l'Emerald Bounty, où les joueurs plantent des graines et les regardent pousser en arbres, offrant des récompenses uniques.

Les joueurs peuvent essayer le nouveau patch sur le PTR (domaine de test public) plus tard cette semaine. Avec son nouveau contenu passionnant, Guardians of the Dream promet d'offrir aux joueurs de World of Warcraft une expérience passionnante et immersive dans le Rêve d'Émeraude.

