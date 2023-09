La puissance de l’infrastructure publique numérique : l’approche exemplaire de l’Inde

Un document du G20 récemment publié et préparé par la Banque mondiale a salué l'utilisation par l'Inde de l'infrastructure publique numérique (DPI) pour favoriser l'inclusion financière et permettre la transformation numérique. Le document met en évidence la mise en œuvre réussie par l'Inde de composants clés du DPI tels qu'Aadhaar, le système d'identification numérique, et UPI, le système de paiement numérique. Il salue l'approche adoptée par l'Inde pour libérer le potentiel de l'Initiative DPI, non seulement en faveur d'une finance inclusive, mais également en faveur de domaines tels que la santé, l'éducation et la durabilité.

La pile indienne, une combinaison d’identification numérique, de paiements interopérables, d’un registre d’identifiants numériques et d’agrégation de comptes, est citée comme un modèle exemplaire qui a atteint un taux d’inclusion financière impressionnant de 80 % en seulement six ans. Cet exploit aurait pris près de cinq décennies sans une approche DPI. Le document reconnaît également l'importance des systèmes d'infrastructure publique numérique d'autres pays, tels que le Singpass de Singapour, le PhilSys des Philippines et l'UAE-Pass des Émirats arabes unis.

L'infrastructure publique numérique (IPD) fait référence aux blocs ou plates-formes qui permettent la fourniture de services essentiels aux citoyens, favorisant l'inclusion numérique et améliorant la vie. Les DPI se caractérisent par l’interopérabilité, l’ouverture et l’inclusion, tirant parti de la technologie pour fournir des services publics et privés essentiels. L'architecture d'autonomisation et de protection des données (DEPA) et le cadre d'agrégation de comptes (AA) de l'Inde sont également cités comme éléments notables de son DPI.

Le rapport souligne en outre l'adoption rapide et transformatrice des systèmes de paiement rapide, avec des exemples en Inde et au Brésil, où UPI et Pix ont gagné en popularité. Rien qu'en Inde, UPI a traité plus de 9.41 milliards de transactions, pour un montant d'environ Rs 14.89 billions, en mai 2023. Cela représentait près de 50 % du PIB nominal de l'Inde pour l'exercice 2022-23.

Un aspect crucial des DPI est leur capacité à se compléter et à s’intégrer les uns aux autres, réduisant ainsi les contraintes existantes et élargissant leur impact. Le document souligne comment les API ouvertes et les systèmes d'identification numérique permettent des services tels que l'e-KYC ou l'authentification à distance. Le système indien d'identification biométrique Aadhaar, qui couvre plus d'un milliard de personnes, permet aux prestataires de services financiers d'authentifier à distance l'identité d'un individu, même en utilisant des mécanismes basés sur le selfie.

Les DPI indiens ont également prouvé leur valeur pour le secteur privé, en particulier pour les prestataires de services financiers (FSP) et les micro, petites et moyennes entreprises (MPME). L'écosystème AA, rendu possible par les DPI, a conduit à des taux de conversion plus élevés dans les prêts aux PME, à des économies significatives sur les coûts d'amortissement et à une réduction des dépenses liées à la fraude pour les sociétés financières non bancaires (NBFC) en Inde. En outre, la mise en œuvre d'IPD tels que l'Open Credit Enablement Network (OCEN) de l'Inde a aidé les MPME à obtenir un crédit sur la base de leur historique commercial plutôt que de garanties physiques.

Dans l'ensemble, le document du G20 souligne comment l'approche exemplaire de l'Inde en matière d'infrastructure publique numérique a joué un rôle déterminant dans l'inclusion financière et la transformation numérique. En tirant parti des composants du DPI comme Aadhaar et UPI, l'Inde a fait des progrès significatifs dans l'amélioration de la vie des citoyens, en atteignant des niveaux élevés de détention de comptes et en promouvant la croissance du secteur privé.

