Les infrastructures publiques numériques (IPD) de l'Inde ont reçu les éloges internationaux de la Banque mondiale pour leur impact transformateur au cours de la dernière décennie. Le document de la Banque mondiale, préparé dans le cadre du Partenariat mondial du G20 pour l'inclusion financière, reconnaît les efforts du gouvernement dirigé par Narendra Modi dans la mise en œuvre des DPI et souligne le rôle crucial de la politique et de la réglementation gouvernementales dans l'élaboration de ce paysage.

L'une des réalisations remarquables soulignées dans le rapport est la progression rapide de l'Inde en matière d'inclusion financière. La Trinité Jan Dhan Yojana (JAM), qui comprend le Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Aadhaar et les numéros de téléphone mobile, a joué un rôle essentiel dans l'augmentation des taux d'inclusion financière. En seulement six ans, l’Inde a réussi à élever son taux d’inclusion financière de 25 % en 2008 à plus de 80 % des adultes. Cette avancée significative a raccourci le chemin vers l’inclusion financière de 47 ans, principalement en raison de l’influence des DPI.

Si les DPI ont joué un rôle crucial dans la réalisation de cet exploit, le rapport reconnaît également l’importance d’autres variables et politiques écosystémiques. Il s'agit notamment d'interventions visant à créer un cadre juridique et réglementaire plus favorable, de politiques nationales visant à étendre la propriété des comptes et de l'utilisation d'Aadhaar pour la vérification de l'identité.

Les DPI indiens ont non seulement transformé le secteur public, mais ont également amélioré l'efficacité des organisations privées. Les sociétés financières non bancaires (NBFC) ont signalé des impacts positifs tels qu'un taux de conversion plus élevé de 8 % dans les prêts aux PME, une réduction de 65 % des coûts d'amortissement et une diminution de 66 % des dépenses de détection des fraudes.

La réussite de l'interface de paiement unifiée (UPI) de l'Inde a également été soulignée dans le rapport. Rien qu'en mai 2023, il y a eu plus de 9.41 milliards de transactions UPI évaluées à environ 14.89 billions de ₹. Pour l'exercice 2022-23, la valeur totale des transactions UPI a presque atteint 50 % du PIB nominal de l'Inde. L'interconnexion UPI-PayNow entre l'Inde et Singapour, opérationnalisée en février 2023, a facilité des paiements transfrontaliers plus rapides, moins chers et plus transparents, conformément aux priorités d'inclusion financière du G20.

En conclusion, les DPI indiens ont joué un rôle central dans l’accélération de l’inclusion financière et la transformation des secteurs public et privé. Les efforts de numérisation, combinés à des politiques et réglementations favorables, ont propulsé le progrès de l'Inde en une fraction du temps qu'il aurait traditionnellement fallu. Le succès d'initiatives telles que JAM Trinity et UPI démontrent le pouvoir de l'infrastructure numérique pour stimuler la croissance économique et l'inclusivité.

