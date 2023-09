Le phénomène de Wordle : indices, astuces et stratégies pour le résoudre

By

Wordle, le jeu de devinettes de mots populaire, a pris d'assaut le monde. Créé à l'origine comme cadeau pour son partenaire par l'ingénieur Josh Wardle, il est rapidement devenu un phénomène international avec des milliers de joueurs dans le monde entier. Sa popularité a conduit à la création de versions alternatives telles que Squabble, Heardle, Dordle et Quordle.

Le succès de Wordle l'a propulsé vers son acquisition par le New York Times, et il a même attiré l'attention sur TikTok, avec des créateurs diffusant en direct leur gameplay. Le succès du jeu réside dans sa simplicité et son caractère addictif.

Si de nombreux joueurs sont impatients de connaître la réponse à l’énigme Wordle du jour, d’autres préfèrent la résoudre eux-mêmes. Pour ceux qui recherchent des indices, des conseils et des stratégies, il y a quelques points à garder à l’esprit.

Lors de la sélection d'un mot de départ, il est suggéré de choisir un mot avec deux voyelles différentes et des consonnes communes comme S, T, R ou N. Cette approche stratégique peut aider les joueurs à identifier la solution plus rapidement.

Récemment, les archives de puzzles Wordle, autrefois accessibles à tous, ont été supprimées à la demande du New York Times. On ne sait pas exactement pourquoi cette décision a été prise, mais l'accès aux énigmes passées est limité.

Wordle a également introduit le mode Difficile pour les joueurs à la recherche d'un plus grand défi. Malgré l’impression que le jeu devient de plus en plus difficile, il reste au même niveau de difficulté qu’au début.

Parfois, Wordle autorise plusieurs réponses pour un seul casse-tête, ce qui s'écarte de sa pratique habituelle consistant à n'accepter qu'une seule solution par jour. Ce changement a été mis en œuvre après que le New York Times a acquis le jeu et introduit sa propre liste de mots. Pour éviter toute confusion, il est recommandé d'actualiser votre navigateur avant de démarrer un nouveau puzzle.

La réponse Wordle d'aujourd'hui, révélée sous le nom de « WHISK », met en valeur l'imprévisibilité du jeu et le défi qu'il pose. Cependant, les joueurs ne doivent pas se décourager, car un nouveau puzzle les attend demain, accompagné de plus d'astuces et d'astuces pour réussir.

