La réponse Wordle du jour : fouet

Si vous jouez à Wordle aujourd'hui et avez besoin d'un peu d'aide, nous sommes là pour vous. La réponse Wordle pour le 12 septembre est un mot de cinq lettres, et nous avons quelques indices pour vous orienter dans la bonne direction. Voici ce que vous devez savoir :

Il y a une voyelle dans ce mot.

Le mot d'aujourd'hui commence par « W ».

Ce mot n'a pas de lettres répétitives.

Ce mot est le nom d'un type d'ustensile de cuisine qui peut être utilisé pour mélanger des choses et les rendre moelleuses.

Si vous n'êtes toujours pas sûr, la réponse est Fouet. Cela nous a demandé presque toutes nos suppositions, mais nous avons réussi à l'obtenir juste à temps avec une seule supposition restante. N'oubliez pas de partager votre réponse Wordle une fois que vous avez terminé, mais n'oubliez pas de ne pas la gâcher pour les autres !

Wordle a gagné en popularité depuis son lancement en octobre 2021. Des millions de joueurs s'inscrivent chaque jour pour tester leurs capacités à deviner des mots. Le succès du jeu a conduit à la prolifération de clones dans les magasins d'applications. Cependant, le Wordle original, développé par Dan Wardle, reste l'un des favoris des joueurs.

Dans une tournure intéressante des événements, le New York Times a acquis Wordle pour un montant non divulgué à sept chiffres. Le jeu relève désormais de la catégorie des jeux en ligne du journal. Bien que l’acquisition ait apporté quelques développements en coulisses, le jeu lui-même est resté gratuit et inchangé.

Malgré quelques problèmes de migration initiaux et la suppression de mots grossiers du dictionnaire, Wordle continue de captiver les joueurs avec son gameplay simple mais addictif. Alors continuez à deviner et amusez-vous à jouer à Wordle !

