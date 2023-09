Réponse Wordle 811 : 8 septembre

By

Le puzzle Wordle d'aujourd'hui offre une tournure unique aux stratégies habituelles. Au début du jeu, les joueurs s’appuyaient souvent sur des mots riches en voyelles tels que « audio » ou « soare » comme point de départ. La croyance était que si un mot contenait les voyelles majeures, le reste serait facile à comprendre. Cependant, les joueurs ont vite découvert que les consonnes jouaient un rôle plus crucial.

Aujourd’hui, nous avons une rare opportunité de revisiter la stratégie basée sur les voyelles. Le mot de ce puzzle est à la fois obscur et contient trois voyelles différentes. C'est un mot courant, évitant l'utilisation de lettres peu communes. L'approche recommandée consiste à commencer par un mot contenant beaucoup de voyelles, puis à utiliser la technique d'élimination des lettres.

Afin de vous aider, voici quelques indices précieux pour résoudre l'énigme du jour :

1. Le mot commence par la lettre R.

2. Il contient trois voyelles.

3. Le mot se termine par la lettre E.

4. Une autre voyelle du mot est O.

5. La voyelle finale du mot est U.

Si vous examinez attentivement ces indices, la réponse devrait être à votre portée. Cependant, si vous vous trouvez bloqué, faites défiler vers le bas pour trouver la solution.

ALERTE SPOIL! Continuez à lire uniquement si vous cherchez la réponse au puzzle Wordle d'aujourd'hui.

Le mot d'aujourd'hui est « ROUSE ». Cela signifie « réveiller quelqu'un ou rendre quelqu'un plus actif ou excité ». N'oubliez pas de nous rejoindre demain pour plus de conseils et d'indices.

