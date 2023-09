Une percée dans l'ADN résout une affaire classée vieille de plusieurs décennies et mène à des accusations de meurtre

Une percée ADN a permis de résoudre une affaire non résolue qui était restée non résolue pendant des décennies. En novembre 1994, Robin Lawrence a été retrouvée poignardée à mort chez elle à Springfield, en Virginie. Les détectives ont collecté sur la scène du crime un élément de preuve médico-légale qui s'est avéré crucial pour résoudre l'affaire.

Les preuves ADN recueillies à l’époque ne correspondaient à aucune source figurant dans la base de données de la police. Cependant, en 2019, l’ADN a été soumis à une société de tests ADN en Virginie. En utilisant l'ADN, l'entreprise a développé un profil et a commencé à rechercher des bases de données généalogiques, conduisant finalement les détectives à un suspect nommé Steven Smerk.

Pour confirmer davantage l'identité de Smerk, la police a utilisé des croquis composites numériques basés sur la technologie ADN fournie par Parabon NanoLabs. En comparant ces croquis à des photos de Smerk plus jeune, les détectives ont pu établir une correspondance.

Les détectives se sont rendus à New York, ont parlé à Smerk et ont collecté un échantillon d'ADN. En partant, ils ont remis à Smerk une carte de visite. Peu de temps après, Smerk a appelé les détectives et a avoué le crime. Il s'est ensuite rendu au poste de police local et s'est rendu.

Selon le chef Kevin Davis du service de police du comté de Fairfax, Smerk a fait des aveux complets, fournissant suffisamment de détails pour corroborer la recherche généalogique génétique. Davis a souligné que le crime semblait être un acte aléatoire, sans lien connu entre Smerk et Lawrence. Smerk n'a pas de casier judiciaire et il s'agit de sa première arrestation.

Après près de trois décennies d'enquête, Smerk a été placé en détention et sera extradé de New York vers la Virginie pour faire face à des accusations de meurtre au deuxième degré. Les autorités n'ont identifié aucun autre délit potentiel impliquant Smerk.

Cette percée témoigne des progrès de la technologie de l’ADN et de la recherche généalogique, laissant espérer la résolution de cas non résolus depuis longtemps.

Source : CBS News (Kerry Breen)