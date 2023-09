Microsoft Paint obtient un outil de suppression d’arrière-plan dans Windows 11

Microsoft a publié une version mise à jour de l'application Paint pour les versions Windows 11 Insider, introduisant un nouvel outil de suppression d'arrière-plan. Le géant de la technologie a annoncé la mise à jour sur son blog en direct, déclarant que la dernière version de Paint inclut une fonctionnalité qui peut supprimer l'arrière-plan de n'importe quelle image d'un simple clic sur un bouton.

L'outil de suppression de l'arrière-plan se trouve dans la section « Image » de la barre d'outils, marquée comme le bouton « Supprimer l'arrière-plan ». Les utilisateurs peuvent soit laisser l'outil détecter automatiquement le sujet dans l'image, soit sélectionner manuellement la zone qu'ils souhaitent supprimer à l'aide de l'outil de sélection. Cette fonctionnalité vise à permettre aux utilisateurs de modifier et de manipuler plus facilement les images dans l'application Paint.

La version mise à jour de Paint, nommée version 11.2306.30.0, est actuellement déployée auprès des Windows 11 Insiders dans les canaux Dev et Canary. Cependant, il devrait être mis à la disposition de tous les utilisateurs finaux dans un avenir proche.

Avant de publier cette mise à jour, Microsoft avait déjà déployé une autre version (11.2306.28.0) de la même mise à jour, qui incluait un bug entraînant la fuite d'une bannière de confidentialité. La société a depuis résolu et résolu ce problème, garantissant que la dernière version est exempte de bogues.

Microsoft teste actuellement l'outil de suppression d'arrière-plan avec un groupe sélectionné de Windows Insiders et recherche activement les commentaires de la communauté. Ces commentaires aideront l’entreprise à améliorer encore l’outil avant qu’il ne soit officiellement mis à la disposition de tous les utilisateurs finaux.

Avec ce nouvel ajout, Microsoft améliore les capacités de l'application Paint et la rend plus conviviale pour les utilisateurs de Windows 11 qui travaillent fréquemment avec des images. L'outil de suppression d'arrière-plan simplifie le processus de suppression des arrière-plans indésirables des images, permettant aux utilisateurs de créer des images plus soignées et d'aspect professionnel dans l'application.

