Microsoft travaille sur des fonds d'écran animés alimentés par l'IA pour Windows 11

Selon certaines rumeurs, Microsoft développerait des fonds d'écran animés basés sur l'IA pour Windows 11, ce qui pourrait améliorer l'expérience utilisateur globale. Ces fonds d'écran animés utiliseraient la technologie de l'IA pour ajuster la perception de la profondeur et créer un environnement de bureau plus interactif. Les fonds d'écran apparaîtraient plus « vivants » en se déplaçant ou en se décalant en réponse aux mouvements du curseur ou à l'activité de l'appareil.

Les rapports suggèrent que Microsoft pourrait introduire un « effet de parallaxe » dans une prochaine mise à jour, ce qui donnerait l'impression que le fond d'écran se déplace légèrement plus lentement que le contenu situé au-dessus, ajoutant ainsi de la profondeur et de l'immersion. Ces fonds d'écran améliorés par l'IA devraient bien fonctionner avec les appareils tactiles tels que les tablettes et les mouvements de souris traditionnels.

Microsoft a investi massivement dans les technologies d'IA, comme en témoigne l'intégration de Bing Chat dans la fonction de recherche de Windows. L'introduction de fonds d'écran animés est un autre exemple de l'engagement de Microsoft à intégrer l'IA dans ses produits. Bien que la fonctionnalité puisse ne pas fonctionner aussi bien sur du matériel plus ancien, elle devrait offrir une expérience plus fluide et plus attrayante sur les ordinateurs portables ou de bureau les plus récents.

Cette nouvelle coïncide avec le prochain événement de Microsoft le 21 septembre, au cours duquel des mises à jour pour les appareils Surface et Windows Copilot devraient être annoncées. Il reste à voir si cette fonctionnalité de fond d'écran animé basée sur l'IA sera incluse dans les produits à venir ou ajoutée plus tard via de futures mises à jour.

