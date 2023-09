Mises à jour cumulatives de Windows 10 publiées pour résoudre les problèmes de sécurité

Microsoft a récemment lancé deux mises à jour cumulatives, KB5030211 et KB5030214, pour différentes versions de Windows 10, notamment 22H2, 21H2 et 1809. Ces mises à jour sont essentielles pour résoudre les problèmes existants au sein du système d'exploitation et font partie de la version Patch Tuesday de septembre 2023.

Pour garantir que ces mises à jour sont installées de manière transparente, Microsoft les a mises à disposition pour une installation automatique. Cependant, les utilisateurs peuvent également installer les mises à jour manuellement en accédant à la section Windows Update dans Paramètres et en sélectionnant « Rechercher les mises à jour ».

La mise à jour KB5030211 de septembre introduit quelques fonctionnalités notables. Premièrement, il comprend une nouvelle application Windows Backup qui permet aux utilisateurs de gérer efficacement leurs applications et fichiers, offrant la possibilité de les récupérer ultérieurement. De plus, cette mise à jour améliore les capacités de détection de localisation de Windows 10, offrant aux utilisateurs des informations météorologiques, d'actualités et de trafic plus précises.

De plus, Microsoft a introduit les badges de notification pour les comptes Microsoft dans le menu Démarrer, facilitant ainsi l'affichage et la gestion des notifications. Cette mise à jour résout également les problèmes liés au changement d'heure d'été en Israël et corrige les problèmes liés au champ de recherche.

Un correctif important dans ces mises à jour cumulatives est lié au service de stratégie de groupe. Auparavant, le service attendait 30 secondes pour que le réseau soit disponible, ce qui entraînait des retards dans le traitement des politiques. Avec la dernière mise à jour, ce problème a été résolu, garantissant un traitement correct des politiques sans retards inutiles.

De plus, il existe un correctif pour les problèmes de synchronisation des paramètres. Auparavant, même si l'option de synchronisation des paramètres était activée sur la page de sauvegarde Windows de l'application Paramètres, les paramètres ne se synchronisaient pas correctement. La dernière mise à jour corrige ce problème, améliorant ainsi l'expérience utilisateur globale.

En résumé, les mises à jour cumulatives de Windows 10 récemment publiées, KB5030211 et KB5030214, apportent plusieurs nouvelles fonctionnalités et correctifs importants au système d'exploitation. Ces mises à jour corrigent les vulnérabilités de sécurité et améliorent les performances globales de Windows 10. Il est recommandé aux utilisateurs d'installer ces mises à jour pour garantir que leurs systèmes restent sécurisés et optimisés.

