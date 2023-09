Une soirée chez Rossi : un avant-goût de l'Italie au restaurant Seasons

Le luxueux restaurant Seasons de l'hôtel InterContinental à Ballsbridge, Dublin 4 propose ce mois-ci une expérience culinaire italienne distinctive. Le chef exécutif Alberto Rossi, originaire d'Italie, apporte au menu son expertise et son amour de la cuisine italienne. Les membres du Irish Times Food & Drink Club ont l'opportunité exclusive d'assister à un événement intitulé « Une soirée chez Rossi's » le 21 septembre à 6h30.

L'événement proposera un menu dégustation de cinq plats inspiré des plats régionaux italiens. Les clients pourront profiter d'une sélection d'antipasti servis de manière familiale, suivis de primi, de plat principal et de dessert, avec des choix disponibles à chaque plat. En plus de la nourriture exquise, un verre de bienvenue, des accords mets et vins et un cocktail dessert seront servis. Le chef Rossi lui-même présentera chaque plat, en discutant de son histoire et de son contexte.

L’événement sera certainement populaire, les billets sont donc limités. Les personnes intéressées peuvent réserver leur place en cliquant sur le lien fourni. Cela promet d'être une soirée inoubliable de cuisine italienne authentique, rendue encore plus spéciale par la touche personnelle du chef Rossi.

Les abonnés au Irish Times Food & Drink Club ont la chance de gagner deux prix incroyables ce mois-ci à Co Wicklow. Le premier prix comprend un menu dégustation de 10 plats pour deux au restaurant The Strawberry Tree du BrookLodge & Macreddin Village à Aughrim, suivi d'une nuitée. Le deuxième prix offre une nuitée pour deux au Sally Gap Bar & Brasserie du Powerscourt Hotel Resort & Spa cinq étoiles, accompagnée d'un dîner et d'un petit-déjeuner à trois plats. Les personnes intéressées peuvent participer aux concours en cliquant sur les liens fournis.

Félicitations à Edel Troy, gagnante d'une nuitée pour deux au Eccles Hotel & Spa à Glengarriff, Co Cork, et à Gerry Murphy, gagnant d'un dîner pour quatre au restaurant Neighborhood à Naas, Co Kildare. Ces heureux gagnants vivront sans aucun doute des expériences culinaires uniques et délicieuses dans ces établissements renommés.

Dans l'Irish Times Magazine de ce week-end, le chef et restaurateur Sunil Ghai partage les recettes de son nouveau livre de cuisine, Spice Box: Easy, Everyday Indian Food. Le magazine présente également un article de Corinna Hardgrave, qui pense avoir découvert un nouveau prétendant à une étoile Michelin dans la ville de Kilkenny. John Wilson part à la recherche de vins de Bordeaux à petit budget. De plus, Grainne O'Keefe et Lilly Higgins proposent des recettes de plats d'automne copieux dans le magazine.

Pour les dernières nouvelles sur la nourriture et les boissons, les fonctionnalités et les délicieuses recettes, n'oubliez pas de visiter irishtimes.com/food. Si vous souhaitez partager les joies du Irish Times Food & Drink Club avec vos proches, ils peuvent nous rejoindre en suivant le lien fourni. Restez connecté avec nous sur Facebook et Instagram pour des mises à jour et des photographies culinaires alléchantes.

