Améliorez votre véhicule avec le kit de caméra de recul sans fil AUTO-VOX CS-2

Si vous avez besoin d'une caméra de recul fiable et facile à installer pour votre véhicule, ne cherchez pas plus loin que l'AUTO-VOX CS-2. Ce système de caméra de recul sans fil est conçu pour fournir un flux vidéo en direct d'une caméra arrière directement vers un moniteur intégré au tableau de bord, ce qui vous permet de manœuvrer plus facilement votre véhicule dans des espaces restreints et d'éviter les accidents.

L'AUTO-VOX CS-2 possède plusieurs caractéristiques clés qui le distinguent des autres options sur le marché. Premièrement, il offre une portée de transmission sans fil allant jusqu'à 33 pieds, garantissant un flux vidéo stable et ininterrompu. La caméra elle-même est étanche à l’eau et à la poussière selon la norme IP68, ce qui la rend adaptée à une utilisation dans diverses conditions météorologiques. De plus, le moniteur LCD 4.3″ utilise la technologie du signal numérique, garantissant une transmission d'image claire et cohérente.

L'une des caractéristiques les plus remarquables du CS-2 réside dans ses directives de stationnement réglables, qui s'affichent directement sur le moniteur. Ces directives vous aident à évaluer avec précision la distance et la position lors du stationnement, réduisant ainsi le risque de collision. De plus, la caméra offre un grand angle de vision de 110°, vous garantissant ainsi une vue complète de ce qui se trouve derrière votre véhicule. Même dans des conditions de faible luminosité, le CS-2 excelle grâce à sa capacité de vision nocturne.

L'installation de l'AUTO-VOX CS-2 est un jeu d'enfant, aucun câblage requis entre la caméra et le moniteur. Montez simplement la caméra sur votre plaque d'immatriculation arrière ou à un autre endroit approprié, et fixez le moniteur à votre tableau de bord ou à votre pare-brise à l'aide des ventouses fournies. Que vous conduisiez une berline, un SUV, un camion ou un camping-car, le CS-2 est une option polyvalente et pratique pour améliorer votre véhicule avec une caméra de recul.

Pour participer au concours et avoir une chance de gagner un AUTO-VOX CS-2, participez simplement via le widget RafflePress ci-dessous. Veuillez noter que ce cadeau est réservé aux résidents du Royaume-Uni uniquement. Bonne chance!

Définitions:

– Caméra de recul : Caméra installée sur un véhicule qui offre une vue dégagée de la zone située derrière le véhicule, aidant ainsi le conducteur lors de la marche arrière ou du stationnement.

– IP68 : Une norme internationale qui indique le niveau de protection contre la pénétration de poussière et d’eau.

Source : Mighty Gadget (pas d'URL)