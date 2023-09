Les panneaux d'affichage numériques du métro de Los Angeles font face à une opposition en raison de problèmes de sécurité routière

Le métro de Los Angeles va de l'avant avec un projet d'installation de 49 panneaux d'affichage numériques double face, portant le nombre total de panneaux d'affichage numériques dans la ville à 86. Metro s'attend à ce que le plan, appelé Transportation Communication Network (TCN), génère 1 milliard de dollars en chiffre d'affaires sur 30 ans. Même si certaines chambres de commerce locales soutiennent le projet, les militants et les groupes communautaires s'inquiètent de l'impact sur l'environnement visuel et la sécurité routière.

La proposition sera entendue par la commission d'urbanisme de Los Angeles le 14 septembre, avant d'être soumise au conseil municipal. Les panneaux d'affichage seraient répartis dans toute la ville, la plupart faisant face aux autoroutes et d'autres aux communautés. Les structures auraient une hauteur de 30 à 95 pieds, la majorité mesurant 30 pieds de haut.

Metro fait valoir que le projet apportera des avantages au public, notamment en réservant du temps pour les messages d'urgence. Cependant, des études menées par des institutions telles que l'Université d'Alabama à Birmingham et le Bureau fédéral des statistiques des transports ont montré que les panneaux d'affichage numériques peuvent augmenter les taux d'accidents et distraire les conducteurs. La présence de panneaux d’affichage numériques en Floride et en Alabama a augmenté les taux d’accidents de 25 % et 29 % respectivement.

D'autres villes du sud de la Californie, dont La Mesa, ont également envisagé des propositions de panneaux d'affichage numérique, mais les ont rejetées en raison de préoccupations concernant la distraction des conducteurs. Les mesures de sécurité prises par Metro, qui consistent à autoriser le changement des images des panneaux d'affichage toutes les huit secondes, sont considérées comme inadéquates par rapport à d'autres villes et États où les images changent toutes les quatre à dix secondes.

Les opposants soutiennent que les panneaux d'affichage numériques contribueront au fléau urbain, détourneront les conducteurs et auront un impact sur la sécurité des conducteurs. Ils appellent le conseil municipal à voter contre le projet.

Alors que certains chefs d’entreprise soutiennent la proposition de panneau d’affichage numérique, des groupes communautaires, des conseils de quartier et des militants s’y opposent. Ils estiment que les revenus générés par les panneaux d'affichage numériques ne compensent pas les conséquences négatives sur l'environnement visuel de la ville et sur la sécurité routière.

