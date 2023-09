Wi-Fi 7 : la nouvelle génération de technologie sans fil

Dans un monde technologique en constante évolution, la prochaine avancée en matière de connectivité sans fil approche à grands pas. Présentation du Wi-Fi 7, également connu sous le nom d'IEEE 802.11be, la nouvelle norme qui va redéfinir les limites de la vitesse, de l'efficacité et de la fiabilité des connexions.

Le Wi-Fi 7 n’est pas simplement une autre étape supplémentaire dans la technologie sans fil ; il promet des améliorations drastiques par rapport à ses prédécesseurs. Il devrait offrir des vitesses allant jusqu'à 46,120 6 Mbps, soit plus de quatre fois plus rapides que les Wi-Fi 6 et XNUMXE. Cette augmentation significative de la vitesse permettra un streaming vidéo de haute qualité, des jeux dans le cloud transparents et une prise en charge robuste des applications de réalité augmentée et virtuelle.

En plus de la vitesse, le Wi-Fi 7 est conçu avec des fonctionnalités avancées pour lutter contre la latence, renforcer la capacité et améliorer la stabilité et l'efficacité. Il prend en charge des canaux plus larges, avec des canaux allant jusqu'à 320 MHz de large, offrant plus de bande passante pour une transmission de données plus rapide. Il introduit également une nouvelle méthode de codage appelée 4K-QAM, qui permet le codage de 12 bits de données par symbole envoyé sur la liaison radio, contre 10 bits dans le Wi-Fi 6. Cette amélioration à elle seule contribue à une amélioration de la vitesse de 1.2x. .

L'une des améliorations significatives du Wi-Fi 7 est l'introduction du fonctionnement multi-liens (MLO), qui permet aux appareils d'exécuter plusieurs canaux à la fois, même sur plusieurs bandes de fréquences. Cela signifie de meilleures vitesses, une latence plus faible et une fiabilité améliorée par rapport aux anciennes normes Wi-Fi qui devaient basculer manuellement entre les bandes une par une.

Le Wi-Fi 7 résout également les problèmes courants tels que la congestion et les interférences, ce qui le rend particulièrement avantageux pour les grandes salles ou les entreprises disposant d'un réseau dense d'appareils. Il vise à réduire les performances de latence dans le pire des cas, offrant ainsi une expérience plus fluide aux applications exigeantes telles que la réalité augmentée et virtuelle.

Même si le Wi-Fi 7 n’est pas encore pleinement adopté, certains appareils sont déjà sur le marché, offrant un aperçu de l’avenir de la technologie sans fil. Le lancement d’une large gamme de routeurs, de téléphones et d’ordinateurs portables Wi-Fi 7 est attendu d’ici fin 2023 ou début 2024. Cependant, ceux des pays qui n’ont pas encore approuvé les appareils réseau 6 GHz devront peut-être attendre plus longtemps.

Sources: IEEE, Hackaday