Le nouveau système de badges dans NBA 2K24 reçoit des réactions négatives de la part des joueurs

Le NBA 2K24 récemment sorti a introduit un nouveau système de badges dans le mode MyCareer, et il ne reçoit pas un accueil chaleureux de la part des joueurs. Auparavant, les joueurs avaient la possibilité de choisir sur quel badge travailler et de l'améliorer progressivement vers des niveaux supérieurs. Cependant, cette année, le jeu enlève cette liberté et oblige les joueurs à exceller dans tous les aspects du jeu. Ne pas le faire entraîne une régression des badges, où les badges diminuent en réalité en efficacité.

Le célèbre streamer NBA 2K Chris Smoove a exprimé sa frustration face au nouveau système dans une vidéo YouTube, le comparant à un travail dans lequel les joueurs se sentent obligés d'accomplir des tâches spécifiques. Il a critiqué le manque d'agence des joueurs et le désir du jeu de réinitialiser la progression. Les sentiments de Smoove font écho à ceux de nombreux autres joueurs qui estiment que le nouveau système de badges est contre-productif et enlève le plaisir de jouer.

Dans NBA 2K, les joueurs dépensent souvent de l'argent réel en monnaie du jeu, connue sous le nom de VC, pour améliorer l'apparence de leur joueur et acheter des améliorations de compétences. Cependant, avec le nouveau système de badges, il devient moins tentant d’investir de l’argent réel dans ces mises à niveau. Le système oblige les joueurs à donner la priorité à un jeu complet plutôt que de jouer selon leur style préféré. Ce changement n'est pas apprécié par les joueurs occasionnels qui peuvent désormais se tourner vers d'autres modes de jeu, comme MyTeam.

Les fans de NBA 2K espèrent que les développeurs résoudront ces problèmes et publieront un correctif pour corriger les problèmes liés au nouveau système de badges. Le mode MyCareer est généralement le mode le plus populaire du jeu, et le système actuel provoque de la frustration parmi les joueurs. Au fur et à mesure que le jeu évolue et que les mises à jour sont déployées, il reste à voir comment les développeurs répondront aux commentaires et apporteront des améliorations pour améliorer l'expérience de jeu.

