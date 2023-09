Pourquoi les relations échouent : comprendre les styles d’attachement et de communication

Dans une relation, les compromis, la compréhension, la communication, la confiance et la loyauté sont essentiels pour créer un espace sain d'intimité, de croissance et de bonheur. Cependant, le succès d’une relation dépend fortement des styles d’attachement.

Le style d'attachement fait référence à la façon dont les individus interagissent avec les autres dans des relations intimes, qui sont influencées par l'estime de soi et la confiance interpersonnelle. Le thérapeute Jordan Dann explique que ces styles d'attachement, ainsi que les stratégies apprises dans l'enfance pour se protéger, façonnent la façon dont les gens se connectent, se battent, se comportent et réagissent dans les relations.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les relations échouent, comme le partage Jordan Dann.

Premièrement, des attentes différentes concernant les styles d’attachement peuvent conduire à des malentendus et à des conflits. Il est crucial d’avoir des conversations sur les styles d’attachement individuels au début d’une relation pour comprendre comment s’y retrouver et faire fonctionner les choses.

Les traumatismes d’attachement non résolus jouent également un rôle important dans la dynamique relationnelle. Comprendre et être conscient de son historique d'attachement aide à comprendre comment les styles d'attachement se sont développés. Les expériences passées et l’éducation façonnent notre perception des relations, et reconnaître cela peut conduire à une meilleure compréhension et à une meilleure croissance.

L’incapacité à communiquer les différences est une autre raison pour laquelle les relations peuvent faiblir. Les conflits et les disputes peuvent être sains dans une relation, car ils permettent aux partenaires de mieux comprendre les points de vue de chacun. Cependant, si les soignants de notre éducation ne parviennent pas à résoudre leurs conflits, nous pourrions également avoir du mal à communiquer efficacement dans nos relations.

Enfin, l’incapacité à développer un lien sécurisé contribue aux échecs relationnels. Mettre l’accent sur la responsabilité partagée de la sécurité émotionnelle peut favoriser un sentiment de confiance et créer un lien sécurisé au sein de la relation.

Comprendre ces facteurs et être conscient de son propre style d'attachement et de celui de son partenaire est crucial pour une relation réussie. En abordant les traumatismes de l'attachement non résolus, en communiquant efficacement leurs différences et en donnant la priorité au développement d'un lien sécurisé, les couples peuvent créer une relation plus saine et plus épanouissante.

Sources:

– Thérapeute Jordan Dann

– Heures de l'Hindoustan