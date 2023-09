Les analystes s’attendent à une réponse modérée des investisseurs à l’introduction de l’iPhone 15

Les analystes de Wall Street prédisent une réaction modérée des investisseurs à l'introduction de l'iPhone 15 d'Apple mardi. Ces dernières années, les lancements de nouveaux iPhone n'ont pas eu d'impact significatif sur le stock d'Apple.

La réponse médiocre peut être attribuée à la nature progressive des mises à niveau de l'iPhone et au fait que la plupart des nouvelles concernant les nouveaux appareils ont été divulguées avant les événements de dévoilement. Historiquement, le lancement d'un nouvel iPhone a été un événement de « vente d'informations », selon Erik Woodring, analyste chez Morgan Stanley.

Cette semaine, l'action Apple a été touchée par l'annonce selon laquelle la Chine interdit aux fonctionnaires du gouvernement central d'utiliser les iPhones, invoquant des problèmes de sécurité nationale. En conséquence, l’action Apple a chuté de 3.1 % dans les échanges de l’après-midi.

Les analystes s'attendent à ce qu'Apple annonce quatre nouveaux modèles : deux versions de base et deux modèles « Pro » haut de gamme. Les modèles Pro devraient être dotés de davantage de mises à niveau technologiques et pourraient voir leurs prix augmenter par rapport aux modèles iPhone 14 Pro actuels.

Cependant, les analystes ne s’attendent pas à ce que des fonctionnalités révolutionnaires soient révélées. Au lieu de cela, ils anticipent des améliorations progressives qui maintiendront l’évolution de l’iPhone dans la bonne direction. Les modèles Pro de l'iPhone 15 seront équipés du nouveau processeur A17, offrant des performances plus rapides et une efficacité énergétique améliorée.

Des améliorations de conception, telles qu'un cadre en titane, une durée de vie améliorée de la batterie et une mémoire améliorée, sont également attendues. Le modèle Pro Max haut de gamme peut être équipé d'un appareil photo amélioré équipé d'un « objectif périscope » pour une capacité de zoom optique améliorée.

Un autre changement attendu est le passage du câble Lightning propriétaire d'Apple à un câble de chargement USB-C, permettant des vitesses de chargement et de transfert de données plus rapides.

Alors que les modèles de base devraient avoir le même prix que leurs prédécesseurs, les modèles Pro pourraient bénéficier d'une augmentation de prix de 100 $ ou plus. Certains analystes ont suggéré que le modèle Pro Max pourrait coûter entre 150 et 200 dollars de plus que la version de l'année dernière. Cependant, compte tenu de l’état de l’économie et des risques macroéconomiques potentiels, les consommateurs pourraient ne pas être disposés à payer plus pour un nouvel iPhone.

En conclusion, les analystes prédisent une réaction modeste de la part des investisseurs à l’introduction de l’iPhone 15 en raison de la nature progressive des mises à niveau et des récents défis auxquels Apple a été confronté. Seul le temps nous dira comment le marché réagira aux nouveaux appareils.

Sources:

– Erik Woodring, analyste chez Morgan Stanley

- Le journal de Wall Street

– Brian White, analyste chez Monness Crespi Hardt