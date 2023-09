L’Apple Watch Ultra : à qui s’adresse-t-elle vraiment ?

L'Apple Watch Ultra a été commercialisée comme une montre intelligente destinée aux aventuriers, mais après un an d'utilisation, on ne sait toujours pas qui est son véritable public. Bien que l'Ultra dispose de fonctionnalités telles qu'un boîtier en titane, une résistance à l'eau et des capacités de plongée, il n'est pas un concurrent de Garmin en matière de sécurité en randonnée et de cas d'utilisation technique. Au lieu de cela, ses fonctionnalités de remise en forme sont plus adaptées aux aventuriers à temps partiel et aux guerriers du week-end.

Cependant, il semble que ceux qui correspondent à cette description ne soient pas intéressés par l'Ultra. Des preuves anecdotiques suggèrent que les individus férus de technologie et frustrés par le manque de fonctionnalités intelligentes sur Garmin ou d'autres montres multisports sont plus susceptibles d'envisager l'Ultra. Mais combien y a-t-il réellement de ces personnes ? Dans un club de course à pied local, la majorité des membres portaient des Garmin ou des montres Apple ordinaires et, lorsqu'on leur a demandé, ils ont mentionné qu'ils ne ressentaient pas le besoin de l'Ultra.

Alors, si l’on abandonne l’idée selon laquelle l’Ultra est destiné aux aventuriers, à qui s’adresse-t-il ? Cela peut plaire aux passionnés de technologie qui souhaitent une autonomie de plusieurs jours, mais même cela semble discutable. De nombreux utilisateurs d'Apple Watch qui se plaignent de la durée de vie de la batterie ne sont pas du tout intéressés par les appareils portables. En fait, ils préfèrent la simplicité d’un tracker de fitness ou se contentent de leur Garmin ou Fitbit.

En dehors de la forme physique, la caractéristique la plus déterminante de l’Ultra est la durée de vie de sa batterie. Cependant, une fois que vous avez développé une routine de charge, le besoin d’une autonomie de plusieurs jours devient moins nécessaire. En fin de compte, l’Ultra pourrait plaire aux premiers utilisateurs qui apprécient ses fonctionnalités exclusives de remise en forme et de plein air. Cependant, avec watchOS 9 apportant bon nombre de ces fonctionnalités aux modèles Apple Watch classiques, il devient plus difficile de justifier le prix élevé de l'Ultra.

Dans l’ensemble, l’Ultra est une excellente montre intelligente, mais elle n’a peut-être pas encore trouvé son véritable public. Ses fonctionnalités s'adressent aux aventuriers, mais il semble que la majorité des acheteurs potentiels n'ont pas besoin de ces fonctionnalités ou sont plus satisfaits des autres appareils du marché.

