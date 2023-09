Apple Event 2023 : la nouvelle gamme d'iPhone 15 et les montres Apple devraient être dévoilées

Les passionnés d'Apple du monde entier attendent avec impatience l'événement Apple de cette année, où le géant de la technologie devrait dévoiler sa gamme très attendue d'iPhone 15 et les dernières montres Apple. L'événement aura lieu le mardi 12 septembre au Steve Jobs Theatre de Cupertino, en Californie.

Pour ceux qui ne peuvent pas assister à l'événement en personne, Apple diffusera l'événement en direct sur sa chaîne YouTube, ainsi que sur apple.com et sur l'application Apple TV. L'événement devrait commencer à 1 h HE ou à 10 h HP pour ceux de la côte ouest.

Bien qu'Apple n'ait pas officiellement annoncé de date de sortie pour l'iPhone 15, il est généralement disponible en précommande le vendredi suivant l'événement, les livraisons commençant une semaine plus tard. Cela signifie que les clients enthousiastes peuvent s’attendre à mettre la main sur le dernier iPhone peu après l’événement.

Les rumeurs entourant la gamme iPhone 15 suggèrent plusieurs changements intéressants. Un changement notable est le remplacement du port Lightning par un port USB-C sur l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus. De plus, les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max seraient dotés d’un cadre en titane et du puissant processeur A17.

De plus, les rapports de Bloomberg indiquent que les nouveaux iPhones seront équipés d'une puce A16, d'une interface Dynamic Island et d'une caméra arrière de 48 mégapixels. Ces mises à niveau promettent des performances et des capacités d'imagerie améliorées pour la base d'utilisateurs fidèles d'Apple.

À l’approche de l’événement Apple, les passionnés de technologie et les fans d’Apple attendent avec impatience l’annonce de la nouvelle gamme d’iPhone 15 et des dernières montres Apple. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour sur ces produits passionnants qui façonneront l'avenir de l'industrie technologique.

Sources:

– Jessica Guynn, USA AUJOURD'HUI