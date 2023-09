Un nouveau règlement européen autorise les discussions avec des tiers sur WhatsApp

Résumé : La loi sur les marchés numériques (DMA) de l'Union européenne a identifié les grandes entreprises technologiques comme gardiens, y compris la société mère de WhatsApp, Meta. Pour se conformer à la nouvelle réglementation, WhatsApp a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée « chats tiers » dans sa version bêta. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de recevoir et de répondre aux messages de personnes utilisant d'autres applications de messagerie.

Le DMA classe les contrôleurs d'accès en fonction de leurs principaux services de plateforme, certaines entreprises apparaissant dans plusieurs listes. Par exemple, Google propose divers services qui pourraient être considérés comme un contrôle d'accès, tels que Google Maps, Google Play, Google Shopping, Chrome, Android et YouTube. De même, Meta exploite des réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, ainsi qu'un service d'intermédiation et une plateforme publicitaire.

L’UE qualifie les applications de messagerie de services de communication interpersonnelle indépendants du numéro (N-IICS) et a inclus WhatsApp et Messenger dans cette catégorie. L'interopérabilité entre les plateformes de messagerie est une exigence pour les contrôleurs d'accès, permettant aux utilisateurs d'applications comme Signal, Telegram ou Snapchat de communiquer avec les utilisateurs de WhatsApp et Messenger sans avoir besoin d'un compte sur ces plateformes.

En réponse à la nouvelle réglementation, WhatsApp a commencé à travailler sur l'interopérabilité dans sa version de développement pour Android. L’objectif est de permettre une communication transparente avec des services de messagerie tiers. Les contrôleurs d’accès sont tenus de se conformer à la réglementation dans un délai de six mois, ce qui signifie que l’interopérabilité totale devrait être disponible d’ici mars 2024.

Notamment, iMessage d'Apple n'est pas considéré comme un service de messagerie de base au sens de ces réglementations, car il n'atteint pas encore le seuil d'utilisateurs fixé par l'UE.

À l’avenir, WhatsApp devra relever des défis techniques pour garantir que les fonctionnalités avancées telles que le partage de fichiers, les appels vidéo et les messages audio soient interopérables avec les services tiers. Cette nouvelle fonctionnalité marque le début d'un projet important pour l'équipe WhatsApp, qui s'efforce de se conformer au cadre réglementaire de l'UE.

Définitions:

– Digital Markets Act (DMA) : cadre réglementaire introduit par l’Union européenne pour répondre au rôle et au pouvoir des grandes entreprises technologiques connues sous le nom de contrôleurs d’accès.

– Gardiens d’accès : entreprises technologiques identifiées par l’UE comme ayant un contrôle et une influence significatifs sur les marchés numériques.

– Interopérabilité : capacité de différents logiciels ou plates-formes à communiquer et à travailler ensemble de manière transparente.

– Service de communication interpersonnelle indépendant du numéro (N-IICS) : terme réglementaire utilisé par l'UE pour désigner les applications de messagerie.

– Chiffrement de bout en bout : mesure de sécurité qui garantit la confidentialité et la sécurité des communications en chiffrant les messages de manière à ce que seuls les destinataires prévus puissent les déchiffrer et les lire.

Sources : lignes directrices de la loi sur les marchés numériques (DMA) de l’Union européenne, WABetaInfo.