Le Sénat confirme Gomez à la FCC : mise à jour sur l'équité numérique

Le Sénat a récemment confirmé la nomination de M. Gomez à la Federal Communications Commission (FCC). Cette nomination représente un pas en avant dans la poursuite de l’équité numérique aux États-Unis.

En plus de cette confirmation, d'autres développements récents ont eu lieu dans le secteur du haut débit et des réseaux. Un nouveau module a été ajouté au Broadband Infrastructure Playbook, qui fournit des lignes directrices et des bonnes pratiques pour étendre l'accès à l'Internet haut débit. Ce module vise à répondre aux défis spécifiques auxquels sont confrontées les communautés mal desservies pour réduire la fracture numérique.

En outre, la Virginie est devenue le dernier État à publier son plan d'action quinquennal pour le haut débit. Ce plan décrit les stratégies et les objectifs visant à améliorer l'infrastructure et la connectivité à large bande dans tout l'État. En fournissant une feuille de route d'action, Virginia vise à garantir que tous les résidents aient accès à des services Internet fiables et abordables.

Ces développements récents soulignent l’importance de l’équité numérique dans la société d’aujourd’hui. La fracture numérique fait référence à l’écart entre ceux qui ont accès aux technologies numériques, comme Internet, et peuvent les utiliser efficacement, et ceux qui n’y ont pas accès. Combler cet écart est crucial pour promouvoir l’égalité des chances, l’éducation et le développement économique.

En conclusion, la confirmation de M. Gomez à la FCC, l'ajout d'un nouveau module au Broadband Infrastructure Playbook et le plan d'action haut débit de Virginie représentent tous des étapes positives vers la réalisation de l'équité numérique. Ces initiatives servent à relever les défis auxquels sont confrontées les communautés mal desservies et à garantir que chacun ait accès à des services Internet fiables et abordables.

