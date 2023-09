Whataburger dévoile un concept de cuisine numérique au Texas

Whataburger Inc. a présenté sa première unité de cuisine numérique à Bee Cave, au Texas, présentant une nouvelle approche de la restauration rapide. Le restaurant, situé au nord-ouest d'Austin, a supprimé le service au volant et mis en place un système sans numéraire.

La cuisine numérique est conçue pour être exclusivement numérique, les clients passant leurs commandes via un kiosque ou l'application pour smartphone Whataburger. Le coin salon traditionnel, le retrait en bordure de rue et le service au volant ont été remplacés par des casiers à nourriture ou des compartiments spécialement conçus pour les commandes de kiosque et de ramassage en livraison.

L'une des principales caractéristiques de la cuisine numérique est la « voie de retrait numérique », qui constitue une alternative au service au volant traditionnel. Les clients peuvent passer leurs commandes via l'application Whataburger Rewards ou en ligne, puis les récupérer rapidement et facilement au Digital Pick-up Lane. Cela réduit les temps d’attente et améliore l’expérience client globale.

Ed Nelson, président et chef de la direction de Whataburger, a exprimé son enthousiasme à l'égard du nouveau concept, déclarant : « Rendre Whataburger plus rapide et plus pratique pour nos clients signifie adopter pleinement l'expérience du restaurant numérique. Nos invités d’Austin ont été les premiers à adopter d’autres innovations numériques, ce qui en fait un choix parfait pour notre première cuisine numérique Whataburger.

Whataburger, une entreprise familiale fondée en 1950, compte plus de 950 sites répartis dans 14 États. En 2019, la participation majoritaire de la société a été vendue à la banque d'affaires BDT Capital Partners, basée à Chicago.

Dans l'ensemble, l'introduction de la cuisine numérique de Whataburger représente un changement important dans l'industrie de la restauration rapide vers l'adoption de la technologie numérique et l'amélioration de la rapidité et de la commodité de l'expérience culinaire pour les clients.

Sources: Whataburger, Ron Ruggles

