Ce à quoi nous avons joué : des batailles Mech, des arcades classiques et une aventure Mario déroutante

Dans cette édition de « Ce à quoi nous avons joué », nous examinons trois jeux différents : Armored Core 6 : Fires of Rubicon, Tempest et Bowser's Fury. Chaque jeu offre une expérience de jeu unique et des défis aux joueurs.

Armored Core 6 : Fires of Rubicon est un jeu PS5 qui capture l'authenticité de la série Armored Core. Le jeu a un design minimaliste avec des mécanismes pilotés par menu et des missions courtes et répétées. La palette de couleurs limitée et l'atmosphère froide et clinique contribuent à l'esthétique globale du jeu. Malgré le manque de narration solide, le jeu brille dans ses combats de boss, qui obligent les joueurs à apprendre et à adapter leurs compétences et leurs capacités de construction de robots. Surmonter ces défis apporte un sentiment de satisfaction semblable aux jeux emblématiques Souls de FromSoftware.

Tempest, quant à lui, est un jeu d'arcade classique qui a résisté à l'épreuve du temps. La sortie de The Making of Karateka par Digital Eclipse a rappelé à l'écrivain Tempest et l'a incité à revisiter le jeu. Ils ont été captivés par son gameplay menaçant, alors que les ennemis avançaient le long des murs et que les cercles et les tirs frénétiques du joueur devenaient plus intenses. Si le Tempest original offrait une expérience passionnante, l'écrivain a également apprécié la conversation créative que Jeff Minter, le développeur, a eu avec le jeu au fil des ans.

Enfin, Bowser's Fury pour Nintendo Switch offre une tournure unique à l'aventure typique de Mario. Le jeu introduit un concept de monde ouvert, qui a d’abord laissé l’écrivain désorienté. Ils se sont retrouvés à essayer de comprendre les nouvelles mécaniques, telles que les phares et les quêtes de chats, tout en faisant face aux apparitions perturbatrices de Bowser. Malgré la confusion, l'écrivain a trouvé le jeu agréable et a apprécié la nouvelle version de la franchise Mario.

Dans l’ensemble, ces trois jeux présentent des expériences différentes aux joueurs. Armored Core 6 propose des batailles mécaniques stimulantes, Tempest offre une expérience d'arcade nostalgique et Bowser's Fury propose une aventure Mario non conventionnelle. Chaque jeu apporte son propre ensemble de défis et de récompenses, garantissant ainsi aux joueurs une variété d'options parmi lesquelles choisir.

