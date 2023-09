À quoi s'attendre de l'événement Apple du 12 septembre : iPhone 15 et Apple Watch Series 9

L'événement Apple de septembre approche à grands pas et nous pouvons nous attendre à présenter quelques produits clés. Les principaux points forts sont l'iPhone 15 et l'Apple Watch Series 9. Des rumeurs et des spéculations ont circulé, et voici ce que nous savons jusqu'à présent.

L’iPhone 15 devrait connaître un changement notable : l’adoption de l’USB-C. Cette décision a été motivée par la décision des régulateurs européens de standardiser les ports sur tous les appareils. Alors que la date limite de mise en œuvre est fin 2024, Apple semble en profiter dès maintenant pour opérer ce virage. La vitesse de données USB 3.2 plus élevée pourrait être réservée aux modèles professionnels, l’iPhone 15 standard s’en tenant à l’USB 2.0.

La recharge sans fil devrait également bénéficier d’une mise à niveau, avec une augmentation allant jusqu’à 35 W dans tous les domaines. Selon les rumeurs, l’iPhone 15 serait l’un des premiers téléphones à adopter la norme Qi2, qui combine le chargement sans fil avec des aimants. De plus, des fonctionnalités telles que Dynamic Island, introduites dans les modèles Pro, peuvent se répercuter sur les modèles d’iPhone 15 moins chers.

Un autre ajout selon les rumeurs est l’iPhone 15 Ultra, remplaçant le Pro Max. Cet appareil serait doté d'un écran de 6.7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, des cadres allégés et un nouveau bouton « Action ». Ce bouton, repris de l'Apple Watch Ultra, propose des raccourcis personnalisables vers diverses fonctions.

En ce qui concerne l’Apple Watch Series 9, les informations ont été relativement rares. Il est possible que l'événement de cette année soit plus discret pour les appareils portables d'Apple, en mettant l'accent sur l'appareil du 10e anniversaire de l'année prochaine. Cependant, il est probable que les Ultra 2 et Series 9 recevront des mises à jour du processeur et des couleurs. Il a également été rapporté qu'Apple explorait l'impression 3D pour la conception de boîtiers, suite à son utilisation dans le casque Vision Pro.

Bien que les AirPod et autres appareils devraient recevoir des mises à jour, les détails restent spéculatifs. Il est possible que de nouveaux AirPod dotés de la puce H2 soient commercialisés, ainsi qu'un boîtier de chargement USB-C autonome. De plus, plus d’informations sur le casque Vision Pro, les dates de sortie iOS/macOS/iPadOS/watchOS et d’éventuelles démos pourraient être dévoilées.

Dans l'ensemble, l'événement Apple de septembre est rempli d'anticipation pour les derniers modèles d'iPhone et d'Apple Watch. Bien que certaines rumeurs soient basées sur des spéculations, elles donnent un aperçu passionnant de ce qui pourrait arriver aux passionnés d’Apple.

