Apple annonce un événement d'automne : nouveaux iPhones et fonctionnalités iOS 17

Apple a fixé une date pour son événement d'automne, au cours duquel il devrait dévoiler de nouveaux iPhones et une nouvelle Apple Watch. Parallèlement, iOS 17, la dernière version du système d'exploitation d'Apple, sera également publiée. iOS 17 est en développement bêta depuis quelques mois et sera probablement disponible en téléchargement public après l'événement du 12 septembre.

Alors, que peut-on attendre d’iOS 17 ? Voici quelques-unes des principales caractéristiques :

1. Fonction de synthèse vocale de Safari

iOS 17 introduit une nouvelle fonctionnalité « Écouter la page » dans Safari. En appuyant sur les A minuscules et majuscules à côté de la barre d'adresse, les utilisateurs peuvent accéder à un menu qui permet à la voix de Siri de lire l'intégralité de la page Web, y compris les informations sur les photographies. Cette fonctionnalité sera utile lorsque les utilisateurs ont les mains occupées ou n'ont pas leurs lunettes de lecture.

2. Informations de vol par messages texte

Le partage d'informations sur les vols devient plus facile avec iOS 17. Les utilisateurs peuvent simplement envoyer par SMS la compagnie aérienne et le numéro de vol à quelqu'un, qui peut ensuite appuyer et maintenir le message pour voir des informations détaillées sur le vol telles que l'itinéraire, le statut (à l'heure ou en retard) et les bagages. réclamer le carrousel pour l’arrivée. Cette fonctionnalité sera particulièrement utile pour ceux qui sont récupérés à l’aéroport.

3. Nouvelles fonctionnalités Facetime

Quelques nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées à Facetime dans iOS 17. Si un appel Facetime reste sans réponse, les utilisateurs peuvent laisser un message vocal Facetime. De plus, les utilisateurs auront la possibilité de voir une transcription en temps réel de ce que dit l'appelant s'ils choisissent d'envoyer l'appel vers la messagerie vocale. Cela permet aux utilisateurs de décider s'ils souhaitent répondre à l'appel ou le laisser dans la messagerie vocale, à l'insu de l'appelant.

4. Suppression simplifiée des textes d'authentification à deux facteurs

iOS 17 facilite la gestion des textes d'authentification à deux facteurs. Ces codes, qui offrent une couche de sécurité supplémentaire pour la connexion aux services, peuvent désormais être automatiquement supprimés après avoir été utilisés. En activant l'option « Nettoyer automatiquement » dans Paramètres > Options de mot de passe, les utilisateurs peuvent demander à leur application Messages de supprimer ces codes pour garder leur boîte de réception organisée.

5. Le mode veille transforme Ne pas déranger en un réveil élégant

iOS 17 introduit une fonctionnalité appelée « Veille ». Lorsque les utilisateurs chargent leur téléphone la nuit et le placent sur le côté, le téléphone se transforme en un réveil de chevet élégant et personnalisable. Les utilisateurs peuvent ajouter des rappels, des cours de bourse, des titres d'actualité et des informations sur la batterie à l'écran pour personnaliser leur expérience en mode veille.

A noter qu'iOS 17 ne sera pas compatible avec tous les iPhone. Notamment, les iPhone 8, 8 Plus et iPhone X ne recevront pas la mise à jour.

