iOS 17 : nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs d'iPhone

Apple s'apprête à lancer iOS 17 lors de son événement du 12 septembre, apportant une multitude de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs d'iPhone. Bien que l’accent soit mis sur le nouvel iPhone 15, ceux qui possèdent des iPhones existants peuvent toujours bénéficier des mises à jour.

Une fonctionnalité notable est « Name Drop », qui permet aux utilisateurs de partager facilement des informations de contact en rapprochant leurs téléphones et en appuyant dessus. Cette fonctionnalité, similaire à celle proposée par les appareils Android depuis des années, élimine le besoin d’échanger des numéros et d’envoyer des SMS.

De plus, iOS 17 introduit « Point and Speak », une fonctionnalité d'accessibilité qui aide les utilisateurs à identifier les produits ou les étiquettes. En utilisant l'option loupe dans le panneau de configuration, les utilisateurs peuvent pointer leur caméra vers un élément et Siri lira à haute voix les informations affichées. Cette fonctionnalité peut être utile pour lire de petits textes sur des étiquettes ou des panneaux de commande.

Les amateurs d'autocollants apprécieront également la fonctionnalité améliorée des autocollants dans iOS 17. Toutes les options d'autocollants, y compris les mémoji, les emoji et les autocollants personnalisés, sont désormais idéalement situées au même endroit dans l'application iMessage. Les utilisateurs peuvent même créer leurs propres autocollants en extrayant des sujets à partir de photos.

De plus, Car Play reçoit une mise à jour qui permet à toute personne dans la voiture connectée via Bluetooth de prendre le contrôle de la musique. En scannant un code QR, un autre utilisateur d'iPhone peut facilement changer de fonction de DJ avec l'autorisation du téléphone qui joue la musique.

Bien que ce ne soient là que quelques-unes des nouvelles fonctionnalités, il en existe bien d’autres que les utilisateurs d’iPhone peuvent espérer. Cependant, certaines fonctionnalités, comme la nouvelle application Journaling pour les photos et souvenirs quotidiens, ne seront pas disponibles le jour de la sortie.

