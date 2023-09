Comment l’alimentation des footballeurs a évolué au cours des 50 dernières années

Daniel Nisbet, responsable de haute performance des équipes nationales de jeunes de la Fédération de football du Pays de Galles, explique comment le régime alimentaire des footballeurs a changé au cours des 50 dernières années. Auparavant, l'accent était peu mis sur la nutrition, les joueurs se voyant proposer un petit-déjeuner anglais traditionnel avant un match. Cependant, depuis le milieu des années 1990, la nutrition est devenue un aspect crucial de la préparation d'un joueur pour un match.

Aujourd'hui, les clubs de football emploient des nutritionnistes qui planifient les repas des joueurs de manière très technique. Ces repas sont adaptés aux besoins individuels de chaque joueur, en fonction de ce qu'il souhaite réaliser. Examinons de plus près l'évolution de l'alimentation des joueurs au fil des années.

Petit Déjeuner

Dans le passé, les footballeurs mangeaient des frites avant le match ou un bol de céréales enrobées de sucre comme les Frosties pour donner de l'énergie à leur corps. De nos jours, les joueurs mangent des omelettes aux épinards, aux champignons, aux tomates et à l'avocat au petit-déjeuner. L’accent est désormais mis sur la consommation suffisante de protéines, les œufs constituant une source importante de protéines pour la réparation et la récupération musculaire.

Déjeuner

Auparavant, les footballeurs consommaient beaucoup de viande rouge, comme du steak, des hamburgers ou des spaghettis à la bolognaise. Aujourd’hui, il est conseillé aux joueurs de consommer deux portions de poitrines de poulet, deux portions de patates douces et deux types de légumes. Les glucides provenant des pâtes et du riz sont de meilleures sources de carburant que les pommes de terre car ils contiennent plus de glucides. La veille d’un match, les glucides à libération rapide comme les pâtes sont recommandés.

Snacks

Dans le passé, les joueurs prenaient une tranche d'orange à la mi-temps ou mangeaient des bonbons à la gelée pour avoir rapidement de l'énergie. De nos jours, les joueurs sont plus conscients de leur composition corporelle et optent pour des shakes protéinés ou des noix comme collation. La veille d'un match, ils peuvent consommer une boisson glucidique, comme du Gatorade ou du Lucozade.

Dîner

Après une partie, les joueurs mangeaient du fish and chips pour une dose de protéines et de glucides énergétiques, mais celui-ci était imprégné de graisses saturées malsaines. Aujourd'hui, les joueurs disposent d'un filet de saumon avec deux portions de riz brun et deux légumes. Avant un match, ils font le plein de pâtes blanches et de riz, car ce sont eux qui fournissent l'énergie du corps.

Alcool

Boire de l'alcool faisait autrefois partie de la culture du football, les joueurs buvant une pinte ensemble après un match. Cependant, on sait désormais que l’alcool ralentit la récupération et entrave l’absorption des nutriments. De nos jours, la consommation d'alcool est réservée aux occasions spéciales et les joueurs s'abstiennent de consommer de l'alcool en milieu de semaine s'ils ont un match à venir.

Dans l'ensemble, l'alimentation des footballeurs a subi une transformation significative au cours des dernières décennies, avec une plus grande attention portée aux plans nutritionnels individualisés et à l'importance de consommer les bons aliments pour optimiser leurs performances.

Sources:

– Daniel Nisbet, responsable de haute performance des équipes nationales de jeunes de la Football Association of Wales