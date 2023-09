Qu'y a-t-il à l'intérieur du nouveau smartphone challenger d'Apple par Huawei ?

Le géant chinois de la technologie Huawei a récemment lancé ses nouveaux smartphones, les Mate 60 et Mate 60 Pro, ainsi que les versions mises à jour de ses téléphones pliables, les Mate X5 et Mate 60 Pro+. Ces appareils visent à contester la domination d'Apple sur le marché des smartphones.

La série Mate 60 est dotée de fonctionnalités et de spécifications impressionnantes. Il est équipé d'un puissant processeur Kirin, jusqu'à 12 Go de RAM, et d'une grande capacité de stockage. Les appareils photo de ces smartphones sont également remarquables, offrant des photos et des vidéos de haute qualité. De plus, la série Mate 60 aurait une durée de vie de la batterie améliorée et des capacités de charge plus rapides.

L'un des points forts de la série Mate 60 est son design pliable. Le Mate X5 dispose d'un écran flexible qui permet aux utilisateurs de plier le téléphone en deux, le rendant plus compact et portable. Cette innovation met Huawei en concurrence directe avec les smartphones pliables de Samsung.

En termes de prix, Huawei a positionné la série Mate 60 de manière compétitive par rapport aux derniers modèles d'iPhone d'Apple. Le Mate 60 commence à 5,999 817.70 yuans (14 $), ce qui est similaire au prix de départ de l'iPhone XNUMX en Chine. Cette stratégie tarifaire vise à attirer les consommateurs qui recherchent des smartphones haut de gamme à un prix plus abordable.

Dans l'ensemble, le nouveau smartphone challenger d'Apple par Huawei offre une gamme de fonctionnalités avancées et des prix compétitifs. Avec son design innovant et ses spécifications puissantes, la série Mate 60 a le potentiel de devenir un concurrent sérieux sur le marché. Alors que Huawei continue d'investir dans la recherche et le développement, il sera intéressant de voir comment les smartphones de l'entreprise évolueront et rivaliseront avec d'autres grandes marques.

