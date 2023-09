Huawei lance la série Mate 60 : un rival potentiel d'Apple sur le marché chinois des smartphones

La société chinoise Huawei Technologies a récemment dévoilé sa nouvelle série de smartphones Mate 60, attirant l'attention mondiale pour sa technologie qui suggère que la société a surmonté les sanctions américaines. Cette évolution pourrait positionner Huawei comme un redoutable concurrent d’Apple. Les Mate 60 et Mate 60 Pro ont été annoncés fin août, et deux autres modèles, le Mate X5 et le Mate 60 Pro+, ont été lancés vendredi.

L'une des caractéristiques remarquables de la série Mate 60 est sa capacité à prendre en charge les communications par satellite, permettant aux utilisateurs de passer des appels et d'envoyer des messages dans des zones sans signaux mobiles ni Internet, comme les montagnes ou la mer. Bien que des détails spécifiques sur les puces utilisées n'aient pas été divulgués, la société d'analyse TechInsights a découvert que les téléphones sont alimentés par la nouvelle puce Kirin 9000s de la société chinoise Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Les premiers tests de vitesse effectués par des acheteurs chinois indiquent que le Mate 60 Pro offre des vitesses de téléchargement supérieures à celles des téléphones 5G haut de gamme.

En termes de fournisseurs, Huawei ne les a pas officiellement nommés, mais TechInsights a découvert que les composants DRAM et NAND du sud-coréen SK Hynix sont utilisés dans la série Mate 60. SK Hynix, qui a cessé de faire affaire avec Huawei après l'imposition de restrictions américaines en 2019, mène actuellement une enquête. Le Mate 60 Pro contient également une proportion plus élevée de composants de puces fabriqués en Chine par rapport aux modèles précédents.

Huawei, qui était auparavant le plus grand vendeur de smartphones au monde, a été confronté à une baisse de sa part de marché en raison de son accès limité aux outils de fabrication de puces suite aux sanctions américaines. Sa part de marché en Chine est tombée à 11 % cette année, contre 27 % en 2020. Apple, en revanche, est devenu le principal fabricant de smartphones haut de gamme en Chine au cours de cette période, sa part de marché étant passée de 11 % à 19 %, selon données de Counterpoint.

Les analystes du secteur estiment que la série Mate 60 pourrait annoncer la résurgence de Huawei en tant que rival d'Apple sur le marché chinois. Le sentiment patriotique suscité par les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine pourrait contribuer à de fortes ventes, les médias d'État et les internautes saluant le lancement comme un coup dur contre les États-Unis. Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International Securities, prédit que le Mate 60 Pro expédiera entre 5.5 et 6 millions d'unités au second semestre de cette année, soit une augmentation de 20 % par rapport aux volumes initialement prévus. Kuo prédit en outre que les livraisons cumulées du Mate 60 Pro pourraient atteindre au moins 12 millions d'unités dans l'année suivant son lancement.

Sources:

– Yelin Mo et Brenda Goh. « Les nouveaux smartphones de Huawei vont tester leur retour sur l'immense marché chinois » (Reuters)

– Brenda Goh (Reuters)