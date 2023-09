Surmonter les obstacles à l’adoption de la thérapeutique numérique

Lors de la conférence nationale annuelle 2023 du PBMI, un panel sur les thérapies numériques en vente libre a abordé les problèmes pratiques qui entravent leur intégration dans les soins de santé traditionnels. Ces problèmes incluent le manque de codes de facturation, l’absence de normalisation et la multiplicité des parties prenantes responsables des décisions de couverture. De plus, les panélistes ont reconnu la nécessité d'établir des normes de données probantes, d'examiner attentivement la population de patients et de changer la perception des avantages qu'impliquent les prescriptions.

Nate Harold, R.Ph., Pharm.D., de MedOne Rx, a souligné l'importance de clarifier qu'un bénéfice sur ordonnance ne se limite pas aux médicaments. Il a souligné que les avantages sur ordonnance visent à obtenir des résultats cliniques positifs à un prix abordable, qui peuvent être obtenus grâce à des thérapies numériques, des appareils, des structures de soutien ou des services de coaching en santé.

Andy Molnar, PDG de la Digital Therapeutics Alliance, a souligné la nécessité de développer des preuves à l'appui des thérapies numériques. Il a mentionné un guide complet élaboré par son organisation pour aider les fabricants et les payeurs à évaluer les thérapies numériques. Tout en étant optimiste quant à leur avenir, Molnar a reconnu qu’il faudra peut-être plusieurs années avant que les thérapies numériques deviennent un élément régulier de la prescription des soins de santé.

Michael Steelman, vice-président des marchés gérés chez Dexcom, a souligné l'importance d'identifier les bons patients pour les thérapies numériques et d'adopter une approche flexible. Il a cité l’exemple de Calm, une application de sommeil et de méditation vendue directement aux consommateurs. Steelman a suggéré que la meilleure stratégie de commercialisation varie en fonction de la thérapie numérique spécifique.

Matt Alberico, MBA, de DarioHealth, a abordé la question de l'accès aux thérapies numériques. Il a dissipé l'idée fausse selon laquelle l'accès aux smartphones serait le problème, soulignant que le véritable défi réside dans l'accès au Wi-Fi ou dans l'utilisation des données. Alberico a plaidé en faveur de plateformes asynchrones qui permettent aux patients de communiquer avec les systèmes de santé, les cliniciens, les coachs et les plateformes numériques à leur convenance. Il a également souligné l’importance de tenir les promesses d’engagement et de résultats.

Les panélistes ont reconnu les problèmes pratiques immédiats liés aux catégories de remboursement Medicare, aux codes de facturation et aux formulaires pour les thérapies numériques. Ils ont également discuté des défis liés à l'adhésion des prestataires et de la nécessité d'une éducation au sein de la communauté des prestataires. De plus, le retour sur investissement et les études de données concrètes ont été identifiés comme des aspects essentiels à prendre en compte par les payeurs et les fournisseurs.

En conclusion, même s’il existe de nombreux obstacles à surmonter, le panel s’est montré optimiste quant à l’intégration future des thérapies numériques dans les soins de santé quotidiens. Avec une prise en compte attentive de la population de patients, des preuves à l’appui, des stratégies de commercialisation flexibles et une réponse aux problèmes pratiques, les thérapies numériques ont le potentiel de révolutionner la prestation des soins de santé.

