Western Digital vend le campus Milpitas pour 192.5 millions de dollars et conclut un accord de cession-bail

Le fabricant californien de stockage informatique, Western Digital, a récemment conclu un accord de vente et de cession-bail avec Blue Owl Capital pour son bureau de Milpitas, sa R&D et son campus de fabrication. La propriété de cinq bâtiments, située aux 901, 951, 1001, 1051 et 1101 Sandisk Drive, a été vendue pour 192.5 millions de dollars, avec Blue Owl comme acheteur. Dans le cadre de cet accord, Western Digital a signé un bail de 16 ans pour le site de 37 acres, qui s'étend jusqu'en 2039.

Le campus Milpitas, ancien siège du fabricant de clés USB SanDisk, a été acquis par Western Digital en 2016. Le campus comprend des bureaux, des installations de recherche et développement et des usines de fabrication, s'étendant sur un total de 580,322 332 pieds carrés. Blue Owl, connu pour se concentrer sur les transactions de cession-bail, a payé XNUMX $ le pied carré pour la propriété.

Les opérations de cession-bail, comme celle-ci, permettent aux entreprises de débloquer les liquidités immobilisées dans les actifs immobiliers. Cela peut constituer un moyen avantageux de lever des fonds sans avoir recours à la vente d'actions ou à l'émission de titres de créance, en particulier pendant les périodes de taux d'intérêt plus élevés ou lorsque la valeur des actions d'une entreprise est faible.

Le cours de l'action Western Digital a connu des fluctuations, augmentant de 37 % cette année mais baissant de 43 % par rapport à son sommet d'avril 2021. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève actuellement à près de 14 milliards de dollars. Au cours de l'exercice précédent, Western Digital a enregistré une perte de 1.3 milliard de dollars. Avec environ 2 milliards de dollars de liquidités, la société fait face à 1.1 milliard de dollars de billets dus l'année prochaine et réglera également une facture fiscale de 523 millions de dollars au cours du trimestre en cours.

Outre le campus Milpitas, Western Digital possède également son siège social situé au 5601 Great Oaks Pkwy à San Jose.

Sources : Silicon Valley Business Journal, Reuters, Yahoo Finance