Western Digital lance le SSD NVMe SN770M pour Steam Deck et ROG Ally

Western Digital a présenté le SSD SN770M NVMe, spécialement conçu pour des appareils comme le Steam Deck et le ROG Ally. Les petits disques au facteur de forme M.2 2230 sont disponibles en options de 500 Go, 1 To et 2 To, offrant aux joueurs portables une mise à niveau de stockage significative.

Auparavant, remplacer le SSD à l'intérieur d'un Steam Deck était relativement simple, mais trouver des disques M.2 2230 était un défi. Ces disques n'étaient pas couramment disponibles pour les consommateurs et étaient plus couramment trouvés dans les ordinateurs portables Dell et Microsoft Surface. Cependant, la situation s'est améliorée récemment, avec des sociétés comme Sabrent, Micron, Corsair et Framework proposant des disques M.2 2230. Framework a également publié son propre disque de mise à niveau de 2 To plus tôt cette année.

L'entrée de Western Digital sur ce marché constitue une évolution positive pour les jeux portables. Leurs disques offrent des vitesses impressionnantes allant jusqu'à 5,150 4 Mo/s sur la base du PCIe Gen 1. La version 770 To du SSD SN109.99M NVMe est disponible à l'achat sur la boutique en ligne de Western Digital et sur Best Buy pour 2 $. La version 239.99 To est disponible exclusivement chez Best Buy au prix de XNUMX $.

Dans l’ensemble, le SSD NVMe SN770M de Western Digital constitue une solution pratique pour les joueurs cherchant à mettre à niveau le stockage de leurs appareils portables. La disponibilité de ces disques auprès de fabricants renommés améliore les options offertes aux consommateurs, facilitant ainsi la recherche de mises à niveau adaptées à leurs appareils.

