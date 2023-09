Western Digital lance le SSD NVMe WD Blue SN580 avec des performances améliorées pour les amateurs de création

Western Digital a présenté le SSD NVMe WD Blue SN580, un nouvel ajout à sa gamme de produits de disques SSD (SSD). Conçu spécifiquement pour la communauté des passionnés de création et des professionnels, ce lecteur flash interne utilise la technologie NVMe PCIe Gen 4.0, offrant une réactivité accrue des applications et des temps de démarrage plus rapides.

Le SSD NVMe WD Blue SN580 est désormais disponible à l'achat en ligne sur Amazon.in et dans certains magasins de détail en Inde. Il est accompagné d’une garantie limitée de 5 ans, offrant une tranquillité d’esprit aux utilisateurs.

Le disque est disponible dans des capacités allant de 250 Go à 2 To, avec un prix de départ de Rs 4,599 4.0. Ses principales fonctionnalités incluent la technologie NVMe PCIe Gen 4,150, permettant aux utilisateurs d'effectuer plusieurs tâches sans effort entre des projets volumineux et complexes avec des vitesses de lecture et d'écriture allant jusqu'à XNUMX XNUMX Mo/s.

Le disque intègre également la technologie nCache 4.0, permettant des performances d'écriture en rafale élevées et une copie rapide de fichiers volumineux et de ressources multimédias. Avec son format M.2 2280 élégant, le SSD NVMe WD Blue SN580 offre jusqu'à 2 To de stockage pour les applications, les données, les photos, les vidéos 4K et la musique.

En termes de fiabilité, Western Digital offre une garantie limitée de 5 ans pour le SSD, ainsi qu'une puissance nominale allant jusqu'à 900 To (téraoctets écrits) pour le modèle 2 To. De plus, le disque a une faible consommation d'énergie, ce qui le rend idéal pour maximiser la durée de vie de la batterie d'un ordinateur portable.

Khalid Wani, directeur principal des ventes chez Western Digital India, a noté qu'à mesure que la demande de contenu numérique immersif augmente en Inde, il existe un besoin en outils performants. Le SSD NVMe WD Blue SN580, avec sa technologie NVMe PCIe Gen 4.0 ultra-rapide, répond à cette demande en réduisant les temps de chargement. Son format fin et sa généreuse capacité de stockage le rendent adapté aussi bien aux professionnels qu'aux créateurs en herbe.

En résumé, le nouveau SSD NVMe WD Blue SN580 offre des performances et une fiabilité améliorées pour la communauté des passionnés de création et les professionnels. Grâce à sa technologie de pointe et à son design élégant, il permet aux utilisateurs de s'attaquer efficacement à des projets importants et complexes tout en garantissant que leurs données sont stockées en toute sécurité. La disponibilité du disque en différentes capacités et la garantie limitée de 5 ans renforcent encore son attrait.

Définitions:

NVMe : Non-Volatile Memory Express, un protocole qui permet une communication efficace entre un hôte et des disques SSD.

PCIe : Peripheral Component Interconnect Express, une norme de bus d'extension d'ordinateur série à haut débit.

Gen 4.0 : la quatrième génération de PCIe, offrant une bande passante accrue et des taux de transfert de données plus rapides.

Sources:

