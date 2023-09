Starfield Ship Builder : les joueurs présentent leurs meilleurs modèles de navires

Starfield, le très attendu jeu vidéo de Bethesda Game Studios, est enfin sorti et les joueurs explorent déjà son vaste univers. L'une des fonctionnalités les plus remarquables du jeu est le constructeur de vaisseaux, qui permet aux joueurs de personnaliser chaque aspect de leur vaisseau spatial. Des armes aux couleurs du cockpit, le constructeur naval offre des possibilités infinies pour créer le navire de vos rêves.

Pour obtenir un vaisseau dans Starfield, les joueurs doivent rejoindre Constellation, un groupe en mission pour trouver les composants manquants d'un artefact extraterrestre. Une fois membre de Constellation, les joueurs peuvent visiter la ville de New Atlantic et parler à un technicien naval sur l'aire d'atterrissage pour accéder à l'interface de construction navale. Il est important de noter que les crédits gagnés grâce au pillage et au travail sont nécessaires pour acheter des modules ou des navires entiers pour votre flotte.

Depuis la sortie du jeu, les joueurs ont présenté leurs incroyables designs de vaisseaux. Ces créations incluent des références à des jeux vidéo et des films de science-fiction populaires, ainsi qu'à des interprétations créatives de personnages et d'objets. Certaines conceptions notables incluent une reconstitution du véhicule emblématique de Lightning McQueen dans Cars, un vaisseau spatial inspiré du Magic School Bus de Mme Frizzle, et même des navires calqués sur des hot-dogs et des 18 roues.

Le constructeur de navires de Starfield s'est avéré être un outil puissant permettant aux joueurs d'exprimer leur créativité et leur imagination. Il permet de créer une large gamme de conceptions de vaisseaux uniques et personnalisées qui ajoutent un nouveau niveau d'immersion au jeu. Alors que les joueurs continuent d'explorer l'univers de Starfield, nous pouvons nous attendre à voir des designs de vaisseaux encore plus impressionnants de la part de la communauté des joueurs.

Définitions:

– Starfield : Un jeu vidéo d’exploration spatiale récemment sorti par Bethesda Game Studios.

– Constructeur de navires : une fonctionnalité de Starfield qui permet aux joueurs de personnaliser chaque aspect de leur vaisseau spatial.

– Constellation : Un groupe de Starfield qui mène la recherche des pièces manquantes d'un artefact extraterrestre.

– Crédits : monnaie du jeu gagnée grâce au pillage et au travail dans Starfield.

– Artefact extraterrestre : un objet mystérieux dans Starfield qui détient les secrets de la technologie extraterrestre.