L'essor et la portée mondiale des bandes dessinées Webtoon

Les bandes dessinées Webtoon sont devenues un phénomène mondial, permettant aux créateurs du monde entier de partager leurs histoires avec un large public. Naver, le géant sud-coréen de la technologie derrière Webtoon, a lancé la plateforme en 2004 en réponse aux défis rencontrés par l'industrie de la bande dessinée après la crise financière de 1997. Les Webtoons sont des bandes dessinées verticales spécialement conçues pour être lues sur smartphones et tablettes.

Avec l’avènement d’Internet et de la connectivité haut débit, les utilisateurs ont pu partager des bandes dessinées en ligne, donnant ainsi aux dessinateurs la possibilité d’atteindre un public plus large. Le terme « Webtoon » a été inventé en 2000, et ces bandes dessinées ont rapidement gagné en popularité en raison de leur format facilement accessible sur les nouveaux appareils technologiques. Aujourd'hui, Webtoon a une portée mondiale, Naver proposant son service dans 100 pays et 10 langues.

Webtoon est devenu une pierre angulaire du hallyu, la vague culturelle coréenne qui s'est répandue dans le monde entier. La plateforme compte plus de 900,000 XNUMX créateurs dans le monde, avec un large éventail d'artistes contribuant à son succès. Même s’il y a désormais davantage de créateurs du monde entier, la majorité des bandes dessinées adaptées en séries télévisées sont toujours créées par des artistes coréens.

Webtoon propose deux catégories de production de bandes dessinées numériques : Originals et Canvas. Les originaux sont créés sous l'égide de l'entreprise et offrent aux créateurs un salaire, des éditeurs dédiés et un soutien marketing. D'un autre côté, Canvas permet à tout créateur de télécharger son travail, lui donnant ainsi plus de liberté artistique. Les créateurs sur Canvas peuvent gagner des revenus grâce à la publicité en fonction du niveau d'abonnés et de visites.

Le succès de Webtoon réside dans ses histoires captivantes et dans sa capacité à toucher un public mondial diversifié. La plateforme recherche activement du contenu dans différentes régions et traduit les webtoons dans plusieurs langues pour s'assurer que ces histoires trouvent un écho au-delà des frontières. Les traducteurs jouent un rôle crucial dans ce processus, en fournissant des traductions précises tout en tenant compte des éléments visuels des bandes dessinées.

Les bandes dessinées Webtoon sont disponibles en lecture gratuite, certains titres proposant les premiers chapitres gratuitement. Cependant, pour débloquer davantage d'épisodes immédiatement, les utilisateurs ont la possibilité de visualiser des publicités ou d'acheter des jetons à utiliser sur la plateforme. Malgré les options de monétisation, il existe encore des webtoons qui restent totalement gratuits.

Dans l’ensemble, Webtoon a révolutionné la façon dont nous consommons les bandes dessinées, en proposant une gamme diversifiée d’histoires de créateurs du monde entier. Sa portée mondiale et son contenu captivant en ont fait une plateforme appréciée par des millions d'utilisateurs, et son impact sur l'industrie de la bande dessinée ne cesse de croître.

Sources:

– [Article source]