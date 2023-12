Nouvelle ère de collaboration : l'ISRO et la NASA vont lancer le satellite NISAR

L’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) et la NASA se lancent dans un nouveau chapitre passionnant de collaboration avec le lancement prochain du satellite NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR). Cette initiative conjointe est le résultat de discussions entre le Premier ministre indien, Narendra Modi, et le président américain, Joe Biden. Selon le président de l'ISRO, S Somanath, l'administrateur de la NASA, Bill Nelson, a déclaré que les astronautes indiens auraient la possibilité de se rendre à la Station spatiale internationale (ISS) en utilisant les ressources américaines.

Le chef de l'ISRO a souligné l'importance de maximiser les bénéfices pour l'Inde grâce à ce programme. Il a déclaré que les astronautes indiens, ainsi que les équipes responsables de leur formation, de leurs soins médicaux et du contrôle de mission, recevront une formation dans des installations américaines. Cette coopération stratégique fournira une visibilité et une expertise précieuses, renforçant à terme le programme Gaganyaan de l'Inde.

La collaboration entre l'ISRO et la NASA s'étend au-delà des efforts de vols spatiaux habités. NISAR, dont le lancement est prévu au premier trimestre 2024, est un satellite d'observation de la Terre de pointe qui analysera et étudiera de près les terres émergées et les surfaces couvertes de glace de la Terre. D'une durée prévue de trois ans, NISAR emploiera une technologie de pointe pour observer la surface dynamique de la Terre, l'intérieur, les régions froides, les écosystèmes terrestres et les plans d'eau.

La mission NISAR devrait contribuer de manière significative à notre compréhension des écosystèmes terrestres, des masses de glace et des paysages changeants. En collectant des données sur la biomasse, l'élévation du niveau de la mer, les risques naturels et les niveaux des eaux souterraines, NISAR fournira aux scientifiques des informations essentielles pour atténuer les catastrophes et améliorer la préparation dans les régions vulnérables. De plus, ce satellite offrira des informations sans précédent sur la croûte terrestre et l'impact du changement climatique.

L’une des caractéristiques uniques de NISAR est sa capacité à collecter des données dans les régions micro-ondes en bande L et en bande S. Cette capacité permet à NISAR de détecter des changements de surface infimes, en mesurant des mouvements aussi petits qu'un centimètre. La collaboration entre la NASA et l'ISRO a permis de garantir que le satellite est équipé de charges utiles avancées SAR en bande L et SAR en bande S pour une collecte de données optimale.

Le lancement du satellite NISAR marque le début d'une nouvelle ère dans le partenariat entre l'ISRO et la NASA. Cet effort commun recèle un immense potentiel pour faire progresser la recherche scientifique, la gestion des ressources et l’atténuation des catastrophes à l’échelle mondiale.

