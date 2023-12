Une nouvelle équation physique révèle des réflexions infinies autour des trous noirs

By

Dans un développement révolutionnaire, les astronomes ont découvert un ensemble remarquable d'équations qui décrivent avec précision les réflexions infinies de l'Univers qui se produisent dans la lumière déformée entourant un trou noir. Cette découverte captive non seulement la communauté scientifique par sa beauté, mais elle a également le potentiel de révolutionner notre compréhension des forces gravitationnelles en jeu autour de ces entités cosmiques énigmatiques.

L'étudiant en physique Albert Sneppen de l'Institut Niels Bohr au Danemark a formulé une solution mathématique, dévoilant les subtilités de ces réflexions. La proximité de chaque image dépend étroitement de l’angle sous lequel elle est observée et de la vitesse de rotation du trou noir. Cette percée offre aux scientifiques une opportunité sans précédent d’étudier plus en profondeur l’environnement gravitationnel énigmatique entourant ces objets extrêmes.

Au-delà d’un certain rayon, résidant à l’horizon des événements, les trous noirs possèdent une attraction gravitationnelle extraordinairement puissante. Ici, la vitesse de fuite dépasse la vitesse de la lumière, rendant même les photons piégés dans ses griffes. Cependant, juste au-delà de cette frontière, des phénomènes particuliers se produisent. Le champ gravitationnel profond déforme le tissu même de l’espace-temps, obligeant la lumière à parcourir un chemin déformé et contourné.

Près de la limite intérieure de cette région, les scientifiques ont observé un phénomène appelé anneau de photons. Les photons tournent autour du trou noir à plusieurs reprises avant d’être finalement dévorés ou de s’échapper dans l’espace. En conséquence, la lumière émanant d’objets éloignés situés derrière le trou noir subit plusieurs fois un grossissement, une distorsion et une réflexion. Appelé lentille gravitationnelle, cet effet constitue un outil précieux pour étudier les subtilités de l’Univers.

Des études antérieures avaient établi qu'observer plus près du trou noir facilitait l'observation de réflexions supplémentaires d'objets distants. Cependant, décrire précisément ce phénomène mathématiquement était resté un défi jusqu'à la percée de Sneppen. En formulant une nouvelle approche basée sur des équations différentielles du second ordre, il a réussi à quantifier la stabilité linéaire des trajectoires de la lumière. Sa solution explique non seulement pourquoi les images se répètent à des intervalles régis par le nombre e^(2π), mais elle donne également un aperçu de l'influence de la rotation du trou noir.

Même si l’observation de ces effets dans la pratique présente d’énormes défis, compte tenu des limites actuelles de la technologie, les progrès futurs pourraient donner lieu à des connaissances encore plus extraordinaires. Des anneaux de lumière d’une complexité phénoménale devraient théoriquement abonder autour des trous noirs. Ayant déjà photographié l’ombre d’un trou noir supermassif, connu sous le nom de Pōwehi (M87*), il semble prometteur qu’avec le temps et les progrès, nous puissions capturer des images de meilleure qualité et potentiellement même observer le légendaire anneau de photons.

Les images infinies qui se matérialisent à proximité des trous noirs ont non seulement le potentiel d'approfondir notre compréhension de la physique de l'espace-temps à proximité, mais offrent également un aperçu des objets obscurcis par leur puissance gravitationnelle - une série infinie de réflexions, perpétuellement en orbite, dans l'attente d'innombrables découvertes scientifiques.

Les résultats de la recherche ont été publiés dans Scientific Reports, complétés par une version antérieure publiée en juillet 2021.