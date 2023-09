Les voitures sont plus puissantes que jamais : la 911 Turbo S optimisée surpasse la Porsche 918 Spyder d'origine

Dans le monde des passionnés d’automobile, la puissance est reine, et les voitures d’aujourd’hui sont plus puissantes que jamais. Le dernier exemple en date est la 911 Turbo S, une centrale électrique sur piste qui a attiré l'attention des préparateurs du marché secondaire cherchant à extraire encore plus de puissance du modèle. Une vidéo a fait surface montrant une 911 Turbo S optimisée s'affrontant dans une série de courses d'accélération contre une Porsche 918 Spyder d'origine, soulignant à quel point l'écart de performances s'est réduit entre les deux voitures.

En ce qui concerne le groupe motopropulseur, la 918 Spyder utilise un système hybride. Il combine un moteur V4.6 atmosphérique de 8 litres avec deux moteurs électriques, un sur chaque essieu. Cette configuration se traduit par une puissance totale de 887 chevaux et 944 livres-pied de couple. En revanche, la 911 Turbo S ne dispose pas d'assistance électrique, mais elle reçoit une légère mélodie de la part d'ES Motor. Son moteur six cylindres à plat biturbo de 3.8 litres développe 650 chevaux et 590 livres-pied de couple en version d'origine. Cependant, avec des améliorations telles que de nouveaux refroidisseurs intermédiaires et un kit d'échappement en titane, la 911 optimisée produit 888 chevaux et 737 livres-pied de couple.

Un autre facteur qui influence les performances est le poids. La 911 Turbo S est plus légère que la 918 Spyder, pesant 3,615 3,688 livres contre 918 911 livres pour l'hybride. Les deux voitures sont équipées de systèmes de transmission intégrale mais utilisent des boîtes de vitesses différentes. La XNUMX est livrée avec une boîte de vitesses à sept rapports, tandis que la XNUMX est équipée d'une transmission PDK à huit rapports.

Les courses d'accélération entre ces deux modèles Porsche révèlent des résultats intéressants. La 918 Spyder prend la tête dès la première course, rattrapant la 911 par surprise et franchissant la ligne d'arrivée en première. Cependant, lors des trois courses suivantes, la 911 Turbo S remporte la victoire, bouclant le quart de mile en 9.7 secondes, contre 918 secondes pour la 9.9. La 911 surpasse également l’hypercar hybride dans les courses roulantes et remporte même le test de freinage.

Il y a dix ans, la Porsche 918 Spyder était considérée comme une voiture de pointe, offrant des performances époustouflantes et un prix élevé. Cependant, une 911 Turbo S optimisée peut désormais surpasser la 918 pour une fraction du coût. Cela met en valeur les progrès continus de la technologie automobile et les capacités impressionnantes du réglage du marché secondaire.

Sources:

– Titre : Les voitures sont plus puissantes que jamais : la 911 Turbo S optimisée surpasse la Porsche 918 Spyder d’origine

– Source : [Veuillez fournir la source de l’article ici]