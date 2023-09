Un Saildrone capture des images à l’intérieur de l’ouragan Idalia : une perspective unique sur la tempête

By

Dans une remarquable démonstration d'innovation technologique, la NOAA a publié une séquence vidéo capturée par un Saildrone alors qu'il flottait à l'intérieur de l'ouragan Idalia. Ce véhicule de surface sans équipage, conçu et exploité par Saildrone, Inc., collecte des données tout en naviguant en haute mer en utilisant l'énergie éolienne et solaire. La vidéo offre un rare aperçu du cœur de la puissante tempête.

Les images prises par Saildrone 1083 mettent en valeur les eaux sombres et turbulentes de l'Atlantique, montant et descendant sur fond d'épais nuages ​​qui obscurcissent l'horizon. Les conditions de mer agitées font basculer le Saildrone d'avant en arrière, révélant l'immense énergie contenue dans l'ouragan Idalia.

Non seulement le Saildrone a capturé des images des régions extérieures de la tempête, mais il a également traversé la paroi oculaire et pénétré dans l'œil de l'ouragan lui-même. Le véhicule a bravé des vents soutenus de force tempête tropicale pendant plus de neuf heures et a fait face à des vagues pouvant atteindre 31 pieds. Cet exploit a été accompli tandis que plusieurs largages, déployés depuis l'avion NOAA P-3, collectaient des données supplémentaires.

Les connaissances acquises grâce à cette perspective unique à l’intérieur de l’ouragan Idalia contribuent à notre connaissance et à notre compréhension de ces puissants phénomènes naturels. En combinant les capacités des Saildrones avec d'autres instruments scientifiques et technologies de télédétection, les scientifiques peuvent recueillir des données précieuses pour améliorer les modèles de prévision des ouragans et renforcer notre capacité à atténuer les impacts de ces tempêtes.

Cette utilisation innovante des Saildrones démontre le potentiel de révolutionner notre compréhension des ouragans et d’améliorer notre capacité à protéger les communautés côtières de leurs forces destructrices. À mesure que la technologie continue de progresser, nous pouvons nous attendre à de nouveaux progrès dans le domaine de la recherche sur les ouragans, conduisant à terme à des prévisions plus précises et à une meilleure préparation face à ces événements météorologiques graves.

Sources:

– Saildrone, Inc. (Définitions : les Saildrones sont des véhicules de surface sans équipage, alimentés par l'énergie éolienne et solaire, qui collectent des données lorsqu'ils naviguent en haute mer.)

– Avion P-3 de la NOAA