L'événement Wonderlust d'Apple dévoile de nouveaux modèles d'iPhone et de montre

L'événement très attendu d'Apple « Wonderlust » a débuté aux États-Unis, présentant les derniers modèles d'iPhone et d'Apple Watch. L'événement confirme plusieurs rumeurs autour des nouveaux appareils, tout en dévoilant des fonctionnalités inattendues.

Une annonce importante est le passage d'Apple des connexions Lightning à l'USB-C standard pour le modèle d'entrée de gamme de la nouvelle série d'iPhone, l'iPhone 15. Ce changement est conforme aux nouvelles réglementations de l'UE et offrira probablement des vitesses de transfert de données plus rapides. Cependant, la version 3 USB-C plus rapide ne sera disponible que sur les iPhone 15 Pro et Pro Max.

Une autre rumeur confirmée est l’extension de la fonctionnalité « Digital Island » à toute la gamme iPhone. Les iPhone 15 et 15 Plus disposent désormais d’une « pilule » ou d’un couvercle animé pour l’appareil photo et d’une encoche du capteur en haut de l’écran. Cette fonctionnalité a reçu des retours positifs avec les iPhone 14 Pro et Pro Max, mais offre actuellement toutes les fonctionnalités exclusivement avec les propres applications d'Apple.

Les fuites sur les modèles iPhone 15 Pro et Pro Max dotés de coques en titane plus légères et plus résistantes s'avèrent également vraies, même si le prix reste le même que celui des modèles précédents.

Dans une tournure surprenante, Apple a dévoilé une nouvelle fonctionnalité appelée Roadside Assist, qui étend son service de SMS via satellite. Disponible uniquement aux États-Unis en partenariat avec l'AAA, ce service permet aux utilisateurs de demander une assistance routière. L'investissement d'Apple dans l'infrastructure satellite pour ses services de messagerie texte par satellite a profité à la société américaine Globalstar.

Au cours de l'événement, le PDG d'Apple, Tim Cook, a partagé des histoires d'individus enregistrés grâce à la fonction SOS SMS via satellite sur le modèle actuel d'iPhone 14. Cook a également fourni une mise à jour sur le prochain Apple Vision Pro, un appareil de réalité mixte qui devrait être lancé au début de l'année prochaine.

Dans l'ensemble, l'événement Wonderlust d'Apple a répondu aux rumeurs attendues tout en introduisant de nouvelles fonctionnalités qui mettent en valeur l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation et de l'expérience utilisateur.

Source : Chris Keall, The New Zealand Herald