Un iPhone personnalisé incroyablement cher recouvert de diamants et d'or

By

Une société russe appelée Caviar a créé un iPhone personnalisé ultra-exclusif et d'un coût exorbitant. Cet appareil luxueux s'adresse aux ultra-riches, qui ne lésinent pas sur les dépenses en matière d'exclusivité.

Caviar se décrit comme une marque internationale spécialisée dans la création d'appareils de luxe personnalisés. Leurs produits combinent des technologies de pointe avec des matériaux exquis tels que l'or, les diamants, le cuir naturel, le carbone, l'émail pour bijoux, les météorites et des objets rares.

L’iPhone personnalisé en question coûte 11,636,578 18 570 rands. Le téléphone possède un boîtier unique en or blanc 1,323,690 carats et est incrusté de XNUMX diamants individuels. De plus, il est accompagné du pendentif collier Snowflake Graff produit par Laurence Graff, une joaillière anglaise renommée. Le pendentif coûte à lui seul environ XNUMX XNUMX XNUMX rands.

Le pendentif du collier est en forme de flocon de neige ajouré et orné de diamants ronds et marquise. Il est suspendu à une chaîne en or blanc incrustée de diamants ronds. Le poids total des diamants du pendentif est d'environ 6.65 carats.

Ce n’est pas la première fois que Caviar crée des appareils portables ridiculement chers. Ils ont déjà fabriqué des produits comme l'iPhone 7 recouvert d'or et le Tyrannophone, qui est un iPhone 13 Pro doté d'une véritable dent de Tyrannosaurus rex.

Ces appareils extravagants sont destinés à des individus disposant d’une richesse inimaginable. Alors que la personne moyenne peut avoir du mal à comprendre dépenser des sommes aussi exorbitantes pour un téléphone, pour les ultra-riches, il s'agit simplement d'une autre façon de s'adonner à leur style de vie luxueux.

Dans l’ensemble, Caviar s’est imposée comme une marque qui s’adresse aux ultra-riches, en leur fournissant des appareils personnalisés exclusifs et somptueux.

Sources:

– LIO