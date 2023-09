Pratique fondée sur des données probantes et évolution du programme Can't Wait to Learn

Can't Wait to Learn, le programme éducatif numérique de War Child destiné aux enfants touchés par les conflits, a toujours été guidé par des preuves scientifiques. Cependant, pour être considérée comme véritablement « fondée sur des données probantes », une intervention doit répondre à certains critères. Grâce à une étude à grande échelle menée en Ouganda, Can't Wait to Learn répond désormais à ces critères, marquant une évolution passionnante pour le programme.

La pratique fondée sur des preuves est le concept selon lequel les pratiques professionnelles, telles que les soins infirmiers, l'éducation ou le soutien psychosocial des enfants, doivent être fondées sur des preuves scientifiques. Cela implique d’utiliser des processus de recherche rigoureux pour prouver l’impact des interventions, plutôt que de s’appuyer sur la tradition, l’intuition ou l’expérience personnelle. Les organisations humanitaires doivent être prêtes à se tenir responsables pour s’assurer qu’elles ne causent pas plus de mal que de bien.

L'approche fondée sur des preuves commence par des interventions faisant l'objet de recherches scientifiques, telles que des évaluations de faisabilité ou des essais contrôlés. Les résultats de ces études sont utilisés pour adapter et améliorer la méthode s’ils ne sont pas concluants ou inadéquats. Si les résultats sont positifs, l’intervention passe à la phase suivante d’évaluation.

Can't Wait to Learn a fait l'objet d'un essai contrôlé randomisé en Ouganda au cours des 18 derniers mois. L'étude a porté sur 1507 30 enfants de XNUMX écoles du district d'Isingiro. La moitié des écoles ont remplacé les cours réguliers d'anglais et de mathématiques par Can't Wait to Learn pour comparer directement son efficacité. Les résultats de l'étude, qui seront bientôt publiés dans une revue scientifique, démontrent que Can't Wait to Learn est non seulement plus performant que l'enseignement standard, mais surpasse également la plupart des programmes EdTech utilisés dans des contextes similaires.

Cet essai en Ouganda consolide Can't Wait to Learn en tant que programme à part entière fondé sur des preuves. Il fait partie d'une collection de 10 études de recherche menées par War Child dans des pays comme le Tchad, la Jordanie, le Liban et le Soudan depuis la création du programme. Au Soudan, une étude a révélé que les enfants s'amélioraient près de deux fois plus en mathématiques et près de trois fois plus en lecture par rapport au programme d'apprentissage du gouvernement pour les enfants non scolarisés.

Cette étape importante en Ouganda marque le début du parcours de développement de Can't Wait to Learn. Conformément à l'approche de localisation, la mise en œuvre du programme a été confiée à la municipalité locale. En partageant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas grâce à la recherche, Can't Wait to Learn vise à promouvoir des progrès significatifs vers une éducation gratuite, équitable et de qualité pour tous les enfants touchés par les conflits.

Can't Wait to Learn a été initialement développé au Soudan en 2012 et a depuis été testé et mis en œuvre dans divers pays. Jusqu’à présent, environ 100,000 XNUMX enfants ont été touchés, avec des perspectives de croissance prometteuses.

