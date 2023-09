Apple Stock chute alors que les autorités chinoises interdisent les iPhones au travail

By

L'action Apple (AAPL) a connu une baisse significative de plus de 6 % plus tôt cette semaine en raison de l'interdiction des iPhones dans les agences du gouvernement central en Chine. La sortie d’un nouveau téléphone haut de gamme de Huawei a également ajouté de la pression sur Apple, coïncidant avec le lancement prochain de son nouvel iPhone 15.

Malgré ces gros titres inquiétants, Erik Woodring, analyste chez Morgan Stanley, estime que l’impact sera minime. Woodring affirme que la réaction du marché surestime l'importance potentielle des gros titres chinois et que la baisse des actions est exagérée.

Même dans le pire des cas, Morgan Stanley prédit qu'Apple ne perdrait qu'environ 4 % de son chiffre d'affaires et 3 % de son bénéfice par action. Woodring considère comme hautement improbable la possibilité de perdre 70 % des expéditions d’iPhone vers la Chine.

En outre, l'analyse de JPMorgan indique qu'Apple a augmenté régulièrement sa part de marché en Chine au cours des dernières années, capturant environ 20 % du marché chinois d'ici le premier trimestre 2023. Cependant, l'analyste de JPMorgan, Samik Chatterjee, suggère que les récentes restrictions sur l'iPhone la propriété par des employés du gouvernement, associée au nouveau téléphone de Huawei, pourrait poser des problèmes à Apple pour maintenir ses gains de parts de marché en Chine.

La performance boursière d'Apple a été un sujet de discussion, avec des craintes de surévaluation survenant après que la société n'ait pas répondu aux attentes en matière de ventes d'iPhone et ait annoncé une baisse de ses revenus début août. Le lancement prochain de l'iPhone 15 est considéré comme crucial pour le cours de l'action Apple, avec de faibles attentes des investisseurs que l'entreprise doit dépasser.

Bien que les analystes ne prévoient pas de mises à niveau significatives pour l’iPhone 15, Apple pourrait toujours bénéficier de la mise à niveau des iPhones existants par les utilisateurs. JPMorgan estime qu'Apple vendra 218 millions d'iPhones de septembre à la fin de l'année, soit un chiffre légèrement inférieur au total de l'année dernière.

Dans l'ensemble, malgré les récents défis en Chine et le lancement prochain de l'iPhone, les analystes estiment que la baisse des actions d'Apple est exagérée et que la société a un potentiel de croissance à la fois du prix de vente unitaire et moyen.

Sources:

– Yahoo Finance : https://finance.yahoo.com

- JP Morgan

- Morgan Stanley