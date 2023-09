Wahoo lance un nouveau Smart Trainer et un Smart Bike pour l'entraînement en salle

Wahoo a récemment lancé deux nouveaux produits pour l'entraînement en salle : un home trainer intelligent haut de gamme et un vélo intelligent plus abordable. Le Wahoo KICKR MOVE est un home trainer intelligent doté d'une base mobile, lui permettant de glisser d'avant en arrière pendant votre trajet, offrant ainsi une expérience plus dynamique et immersive. Le KICKR MOVE est construit sur la même base que le modèle précédent, le Wahoo KICKR V6/2022, mais avec la fonctionnalité supplémentaire de mouvement.

Le KICKR MOVE conserve les caractéristiques de base de son prédécesseur, notamment une précision de puissance de +/- 1 %, une inclinaison maximale de 20 % et une prise en charge jusqu'à 2,200 11 watts de résistance. Il dispose également d’une double prise en charge ANT+/Bluetooth Smart, d’une connexion Wi-Fi intégrée et d’une compatibilité avec différentes tailles d’essieux. L'entraîneur est livré avec une cassette à 1,599.99 vitesses et coûte XNUMX XNUMX $. De plus, Wahoo a annoncé que le KICKR MOVE est compatible avec le KICKR CLIMB, mais un adaptateur accessoire sera nécessaire.

Wahoo a également présenté le Wahoo KICKR Bike SHIFT, un nouveau vélo intelligent qui offre une option plus abordable pour l'entraînement en salle. Le KICKR Bike SHIFT est équipé de fonctionnalités avancées telles que l'auto-calibrage, le changement de vitesse simulé et la simulation d'escalade intégrée. Il a une précision de puissance de +/- 1 % et est livré avec une double prise en charge ANT+/Bluetooth Smart. Le KICKR Bike SHIFT est au prix de 2,999.99 XNUMX $.

Les deux produits ont été testés par divers cyclistes et ont reçu des retours positifs pour leurs performances et leur polyvalence. Le KICKR MOVE, en particulier, a été salué pour sa capacité à offrir une expérience de conduite réaliste grâce à sa base mobile.

Avec le lancement de ces nouveaux produits, Wahoo vise à offrir aux cyclistes en salle des options d'entraînement immersives et de haute qualité pour la prochaine saison d'entraînement en salle. Que vous recherchiez un home trainer intelligent ou un vélo intelligent, Wahoo a ce qu'il vous faut.

